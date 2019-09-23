Трамп не опасается импичмента из-за разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что не относится всерьёз к угрозе импичмента в связи со скандалом, разгоревшимся из-за его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Демократы в Конгрессе, ссылаясь на секретное сообщение анонимного сотрудника спецслужб, обвиняют Трампа в том, что он давил на Зеленского, требуя от него расследовать деятельность своего потенциального соперника на выборах 2020 года Джо Байдена и его сына на Украине.

Накануне Трамп признал, что действительно говорил с Зеленским в том числе и о Байдене. При этом он утверждает, что не давил на президента Украины и никак не нарушил закон.

Ранее Трамп, ссылаясь на сообщения в прессе, непрямо обвинял Байдена в коррупции в связи с деятельностью его сына на Украине. В понедельник президент США заявил, что ожидает от Зеленского "честности" и борьбы с коррупцией, поскольку "нельзя давать деньги стране, в которой есть коррупция".

Демократы в Конгрессе утверждают, что Трамп хочет заручиться поддержкой иностранного правительства в борьбе со своими политическими оппонентами, а это может рассматриваться как основание для импичмента.

Как сообщает CNN, в Белом Доме рассматривают возможность публикации стенографической записи разговора Трампа с Зеленским. Ряд представителей администрации, впрочем, возражают против этого, называя это ненужным прецедентом.

Глава Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Данилюк заявил Reuters, что украинские власти хотели бы остаться в стороне от политической борьбе в США и что использование "украинской карты" любой из американских партий навредит двусторонним отношениям.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, однако, что Украина "вне зависимости от её желания уже стала фактором в предвыборной кампании в США".

На среду 25 сентября в Нью-Йорке в кулуарах Генассамблеи ООН намечена первая личная встреча Трампа и Зеленского.