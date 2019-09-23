Минобороны потратит четверть миллиарда на борьбу с утечками

Министерство обороны России потратит 250 миллионов рублей на борьбу с утечками данных.

Тендер на "оснащение Вооружённых Сил системой предупреждения фактов размещения служебных документов в сети Интернет" появился на портале госзакупок. Согласно документу, работы по установке системы должны быть завершены до 1 октября 2020 года.

Ранее министерство объявляло тендер на оснащение армии "средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений" к интернету. На эти цели выделялось 485 миллионов рублей.

Автоматизированная система, которая была оценена почти в полмиллиарда, должна выявлять "нелояльных сотрудников", а также предотвращать "нецелевое использование ресурсов" министерства, включая "пользование соцсетями" и "переписку с друзьями".