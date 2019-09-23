Лейбористы отказались напрямую поддержать отмену Брекзита

В Великобритании делегаты конференции оппозиционной Лейбористской партии после бурных дебатов отклонили проект резолюции, которая предписывала бы партийному руководству бороться за отмену решения о Брекзите и за то, чтобы Британия осталась в ЕС.

Победила точка зрения лидера лейбористов Джереми Корбина. Он выступает за то, чтобы сначала лейбористы пришли к власти путём досрочных выборов, затем попытались договориться с ЕС о приемлемых условиях Брекзита и только после этого решили, поддерживать ли выход из Евросоюза или же отказаться от Брекзита посредством повторного референдума.

Итоги голосования наблюдатели рассматривают как победу Корбина в условиях, когда всё больше активистов выступает за полный отказ от Брекзита.

Официально за это выступают другие оппозиционные партии – либеральные демократы, шотландские и валлийские националисты.

Ранее оппозиция в парламенте объединилась, чтобы принять закон, призванный помешать премьеру-консерватору Борису Джонсону вывести Британию из ЕС без соглашения к 31 октября.