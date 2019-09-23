Нетаньяху и Ганц обсуждают возможность ротации на посту премьера

В Израиле в понедельник прошёл первый раунд переговоров премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его соперника, лидера блока "Кахоль-Лаван" Бенни Ганца, о возможном формировании правительства национального единства.

Ни партия Нетаньяху "Ликуд" с союзниками, ни сторонники Ганца не набрали по итогам прошедших на прошлой неделе выборов в Кнессет необходимого для формирования кабинета большинства. Президент Израиля Реувен Ривлин предложил политическим оппонентам договориться о "большой коалиции", чтобы выйти из тупика.

После встречи в резиденции президента Нетаньяху и Ганц выпустили совместное заявление, в котором подтвердили, что ведут переговоры о едином кабинете.

По словам лидера партии "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана, которые приводит Reuters, один из возможных выходов из ситуации - договорённость о том, что один из политиков - Нетаньяху или Ганц - станет премьер-министром, а спустя два года его на этом посту сменит его соперник. Такое в истории Израиля уже было в 1980-е годы, когда о подобной ротации премьеров договорились левый Шимон Перес и правый Ицхак Шамир.