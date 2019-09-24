В США россиянин Андрей Тюрин признал в суде вину в кибератаках

36-летний россиянин Андрей Тюрин в суде Манхеттена признал себя виновным в краже персональных данных клиентов 12 американских финансовых компаний и банков с целью обогащения. Это крупнейшая из известных кибератак на американский банк, сообщает агентство Bloomberg.​

Россиянину предъявили обвинения по шести пунктам, в совокупности ему может грозить до 92 лет тюремного заключения. Ему инкриминируются взломы компьютерных систем банка JPMorgan Chase, брокерских контор и редакций СМИ, которые публикуют экономическую информацию.

Всего, по признанию самого Тюрина, он украл данные 80 с лишним миллионов человек, что принесло ему сотни миллионов долларов.

По версии обвинения, его сообщники (их имена не называются) использовали полученную информацию для мошеннических финансовых схем. Как сообщали секретные спецслужбы США, подельники Тюрина - двое израильтян - были переданы американскому правосудию властями Израиля в 2015 и 2016 годах.

В прошлом году Тюрина экстрадировали из Грузии в США. Тогда он отказался признать себя виновным. Весной этого года Тюрин начал давать показания и заключил сделку с обвинением.

Теперь, как предполагается, прокурор будет требовать для Тюрина 15-20 лет лишения свободы. Однако окончательное решение примет судья.

Приговор по его делу ожидается 13 февраля 2020 года.