Мэр Новокуйбышевска застрелился после увольнения

Мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин во вторник утром был доставлен в больницу с огнестрельным ранением груди. Он умер на операционном столе. В понедельник депутаты утвердили его увольнение.
Об этом сообщает издание "63.ru". Смерть чиновника подтвердили ГТРК "Самара" в городской больнице и в администрации города.
Фомина обнаружили раненым в его доме. По версии следователей, уволившийся несколько дней назад мэр пытался покончить с собой.
57-летний Фомин стал мэром Новокуйбышевска в декабре 2018 года. До этого он избирался депутатом городской думы, а до этого — работал в нефтяной промышленности. По информации источников, у него была болезнь сердца. Он перенёс несколько операций. Пост главы города Фомин покинул несколько дней назад по собственному желанию. 23 сентября городская Дума приняла его отставку.
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