Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

10 членов российской делегации не получили визы в США для поездки на Генассамблею ООН

Константин Косачёв

Смотреть комментарии

Десять членов российской делегации на Генеральную ассамблею ООН, в том числе председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, не получили американские визы и пропустят мероприятие. Об этом агентству "Интерфакс" заявил сам Косачёв и подтвердила в фейсбуке пресс-секретарь МИД Мария Захарова.

Члены делегации планировали вылететь в Нью-Йорк во вторник. Сессия Генеральной Ассамблеи началась в понедельник. В США невыдачу виз объяснили техническими причинами. Косачёв назвал ситуацию "возмутительной акцией, не имеющей объяснений и оправданий."

Захарова заявила, что МИД не считает состоятельными объяснения американской стороны. Инцидент станет центральной темой со стороны России на ближайшей встрече главы министерства Сергея Лаврова и главы Госдепартамента США Майка Помпео, — заявила она.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG