Десять членов российской делегации на Генеральную ассамблею ООН, в том числе председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, не получили американские визы и пропустят мероприятие. Об этом агентству "Интерфакс" заявил сам Косачёв и подтвердила в фейсбуке пресс-секретарь МИД Мария Захарова.

Члены делегации планировали вылететь в Нью-Йорк во вторник. Сессия Генеральной Ассамблеи началась в понедельник. В США невыдачу виз объяснили техническими причинами. Косачёв назвал ситуацию "возмутительной акцией, не имеющей объяснений и оправданий."

Захарова заявила, что МИД не считает состоятельными объяснения американской стороны. Инцидент станет центральной темой со стороны России на ближайшей встрече главы министерства Сергея Лаврова и главы Госдепартамента США Майка Помпео, — заявила она.