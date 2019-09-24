В Иркутской области задержали шестерых спутников шамана Габышева

В Иркутской области полиция задержала шестерых участников отряда якутского шамана Александра Габышева, продолжающих поход в Москву. Об этом корреспонденту сайта Сибирь.Реалии рассказал координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.
По его словам, спутников шамана задержали за нарушение правил дорожного движения. Якобы в полицию поступило сообщение об этом, а также было предоставлено видео, на котором часть группы из 10-15 человек идёт по проезжей части.
После задержания сторонников шамана отвезли в отдел полиции города Слюдянка в Иркутской области. По словам Прянишникова, если обвинение касается нарушения ПДД, то это административная статья, по которой задержанным грозит штраф либо предупреждение.
Ранее в Иркутске были задержаны другие четверо спутников шамана, которых подозревали в драке. После того, как они дали пояснения, их из полиции отпустили.
- Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Утром 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. Против шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к задержанию Александра Габышева.
- В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения. В российском представительстве заявили, что реакция властей выглядит абсурдной, а Габышев, как и остальные граждане, имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и проведение религиозных обрядов.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.