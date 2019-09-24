В Иркутской области задержали шестерых спутников шамана Габышева

В Иркутской области полиция задержала шестерых участников отряда якутского шамана Александра Габышева, продолжающих поход в Москву. Об этом корреспонденту сайта Сибирь.Реалии рассказал координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

По его словам, спутников шамана задержали за нарушение правил дорожного движения. Якобы в полицию поступило сообщение об этом, а также было предоставлено видео, на котором часть группы из 10-15 человек идёт по проезжей части.

После задержания сторонников шамана отвезли в отдел полиции города Слюдянка в Иркутской области. По словам Прянишникова, если обвинение касается нарушения ПДД, то это административная статья, по которой задержанным грозит штраф либо предупреждение.

Ранее в Иркутске были задержаны другие четверо спутников шамана, которых подозревали в драке. После того, как они дали пояснения, их из полиции отпустили.