В Красноярском крае прокуратура признала право за четвероклассником на прическу "как у Златана Ибрагимовича". Директор школы ранее грозила родителям мальчика его переводом на домашнее обучение. Однако в прокуратуре посчитали, что действия директора противоречат закону "Об образовании". Ведомство назвало недопустимыми попытки ограничить право школьника на самовыражение и опротестовало положение устава школы, которое запрещает "экстравагантные стрижки и прически". Прокуратура вынесла представление на имя директора.

О конфликте в одной из школ Сосновоборска стало известно в начале сентября. Четвероклассник выбрил виски, обесцветил волосы и собрал их в пучок на макушке – чтобы быть похожим на футболиста Златана Ибрагимовича, который раньше играл за любимую команду мальчика "Манчестер Юнайтед". По словам самого ребёнка, родители не были против, и он проходил с такой прической почти год. Однако в августе в школе ввели новые требования к внешнему виду учащихся.

После этого преподаватели стали делать замечания четверокласснику. В частности, завуч назвала прическу мальчика "немужской", а другие учителя заявляли, что "такая прическа была популярная в "Гитлерюгенде", что пучок – это "последний этап гендерного переопределения", а красить волосы – это "традиция сексуальных меньшинств с Запада". В итоге родителям мальчика предложили перевести его на домашнее обучение. В ответ они написали заявление в прокуратуру из-за травли сына, а в социальных сетях начался флешмоб в поддержку ребёнка. Пользователи призывали обратить внимание на ситуацию самого Ибрагимовича.