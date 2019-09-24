Трамп с трибуны ООН осудил "глобализм", социализм, Китай и Иран

Президент США Дональд Трамп на сессии Генеральной ассамблеи ООН выступил в защиту национального суверенитета государств и осудил "глобализм".

"Будущее не принадлежит глобалистам, оно принадлежит патриотам" - заявил Трамп с трибуны ООН, добавив, что сильные государства, которые заботятся о своих гражданах, являются фундаментом мира.

Трамп выступил в защиту политики своей администрации в сфере международной торговли, в том числе введение пошлин на китайские товары. Он осудил Китай за его экономическую политику, обвинив Пекин в протекционизме и промышленном шпионаже.

Значительная часть выступления Трампа была посвящена Ирану. Президент США назвал его политику "крупнейшей угрозой для миролюбивых стран". Он обвинил Иран в поддержке террористических группировок, разработке оружия массового поражения, угрозах Израилю, а также организации недавних нападений на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Он призвал другие страны присоединиться к давлению на Иран с целью заставить его изменить политику.

Президент США резко отозвался о лидере Венесуэлы Николасе Мадуро, назвав его "кубинской марионеткой" и обвинив его сторонников в расправах над политическими оппонентами. Трамп выразил надежду на торжество демократии в Венесуэле. В связи с событиями в этой стране Трамп резко осудил идеологии социализма и коммунизма, заявив, что по их вине были уничтожены 100 миллионов человек. "Америка никогда не станет социалистической страной" - заявил Трамп.

Президент Трамп заявил, что Соединённые Штаты стремятся жить в мире и гармонии со всеми странами. Он осудил нелегальную миграцию и выступил за усиление контроля над миграцией и защиты национальных границ.

Россию Трамп в своём выступлении не упомянул.