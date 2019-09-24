Госдума разрешила полиции выдавать предостережения гражданам

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий полиции выдавать гражданам официальные предостережения о недопустимости потенциально незаконных действий. Трансляция заседания велась на сайте российского парламента.

До принятия поправок к закону "О полиции" правом на предостережения обладили ФСБ и прокуратуры. Тем не менее полиция уже выдавала не имевшие юридическую силу предостережения участникам уличных протестов в Москве и Санкт-Петербурге, рассказывал каналу "Настоящее время" глава правозащитного проекта "Апология протеста" Алексей Глухов.

Один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявлял ранее, что новая мера позволит полиции" остановить человека за шаг до того, как он совершит непоправимое". Игнорирование предостережения может стать отягчающим обстоятельством в случае привлечения к ответственности, — объяснял Глухов.

Порядок вынесения предупреждения ещё не определён и должен быть разработан МВД.