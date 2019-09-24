Устинов заявил о поддержке других обвиняемых по "московскому делу"

Актёр Павел Устинов, осуждённый на 3,5 года лишения свободы по так называемому "московскому делу" и отпущенный в ожидании апелляции из СИЗО под подписку о невыезде записал видеообращение, в котором поблагодарил всех, кто боролся за его свободу. Видео опубликовала "Медуза".

Устинов выразил поддержку родственникам других осуждённых и обвиняемых по "московскому делу" и выразил надежду на их освобождение. "Я не останусь в стороне и буду поддерживать их всеми возможными способами" - сказал Устинов.

Приговор Павлу Устинову вызвал широкий общественный резонанс и критику. Актёр был задержан во время акции протеста в центре Москвы 3 августа, его обвинили в применении насилия к сотруднику полиции и осудили на 3,5 года колонии, причём обвинение запрашивало 6 лет. Суд, однако, не стал смотреть видеозапись задержания Устинова, на которой видно, что он не оказывал сопротивления и вообще не участвовал в акции. В защиту Устинова высказались сначала актёры, а затем представители других профессиональных сообществ - литераторы, программисты, музыканты и так далее. О невиновности Устинова заговорили прокремлёвские журналисты и даже представители "Единой России". Сама прокуратура попросила суд изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде, а глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что Устинову необходимо заменить условный срок на реальный. Апелляция на приговор будет рассмотрена 26 сентября.

После освобождения ряд активистов критиковал Устинова за то, что он заявил, что хочет остаться вне политики, и никак не поддержал других обвиняемых по "московскому делу".