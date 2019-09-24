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Суд вновь оштрафовал Льва Пономарёва по закону об "иноагентах"

Лев Пономарев

Мещанский суд Москвы во вторник оштрафовал лидера движения "За права человека" Льва Пономарева на 100 тысяч рублей, обвинив его в нарушении закона об "иностранных агентах". Об этом сообщает "МБХ медиа".

Роскомнадзор обратился в суд, не найдя упоминаний о статусе "иностранного агента" в каждом материале на сайте фонда "За права заключенных", исполнительным директором которого является Пономарёв. В самом фонде утверждают, что такие упоминания на его сайте есть.

Это не первый штраф, наложенный на правозащитника по закону об "иностранных агентах", напоминает "Медиазона". В августе Пономарева оштрафовали на 150 тысяч рублей за то, что "Новая газета" опубликовала его статью без указания о том, что он возглавляет организацию, внесённую в список "агентов". А в апреле суд оштрафовал саму организацию "За права человека" на 300 тысяч рублей за отказ признать себя "иностранным агентом".

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