Трамп разрешил опубликовать расшифровку разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился опубликовать полную расшифровку его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который стал причиной политического скандала в Вашингтоне.

Трамп написал в твиттере, что расшифровка будет опубликована в среду, текст будет полностью рассекречен и не будет подвергнут редактированию.

Оппоненты Трампа, в том числе видные демократы, на основании секретного сообщения некоего сотрудника спецслужб обвинили президента в том, что в ходе телефонного разговора 25 июля он оказывал давление на Зеленского, требуя от него открыть расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына на Украине. Байден один из претендентов на выдвижение в президенты от демократов в 2020 году.

"Вы увидите, что это был совершенно нормальный и дружественный разговор" - написал Трамп. "Никакого давления".

В среду в Нью-Йорке должна пройти первая личная встреча Трампа и Зеленского. Реакции украинской стороны на намерение опубликовать запись разговора пока нет. Ранее украинские представители заявляли, что президент США не давил на Зеленского в ходе разговора.