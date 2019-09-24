Финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдёт в Санкт-Петербурге

Финальный матч Лиги чемпионов по футболу в 2021 году пройдёт в Санкт-Петербурге. Турнир состоится на стадионе "Газпром Арена". Об этом в твиттере сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В 2022 году финал Лиги чемпионов примет Мюнхен на "Альянц Арене", а в 2023 году — Лондон на "Уэмбли". Игра в столице Великобритании будет приурочена к столетнему юбилею открытия старого стадиона.

Все три арены будут задействованы в матчах чемпионата Европы-2020. Впервые в истории он пройдёт сразу в нескольких странах континента.

Впервые Россия проводила финал Лиги чемпионов в 2008 году. Тогда на столичном стадионе "Лужники" встретились английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Победу со счётом 6:5 в серии пенальти одержал клуб из Манчестера.