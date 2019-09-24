Конгресс инициировал расследование с целью вынести импичмент Трампу

Палата представителей Конгресса США инициировала формальное расследование действий президента Дональда Трампа, итогом которого может стать решение о его импичменте - отстранении от должности.

Об этом объявила во вторник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Она обвинила президента Трампа в нарушении конституции в связи с ситуацией вокруг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Анонимный сотрудник спецслужб сообщил о том, что Трамп в ходе этого разговора давил на Зеленского, добиваясь от того открытия на Украине расследования против Джо Байдена, претендента на выдвижение в президенты от демократов в 2020 году. Пелоси упомянула об этом как о возможном нарушении закона, но особый акцент она сделала на отказе администрации Трампа предоставить Конгрессу текст сообщения сотрудника спецслужб. Ранее как Палата представителей, так и Сенат, контролируемый республиканцами - сторонниками Трампа - потребовали от администрации всё же предоставить законодателям возможность ознакомиться с сообщением.

По словам Пелоси, расследовать деятельность Трампа будут шесть комитетов Палаты представителей.

Если они придут к выводу, что президент нарушил закон, в Палате представителей пройдут слушания по вопросу об импичменте. Если большинство конгрессменов проголосуют за импичмент, это решение должны будут утвердить две трети сенаторов.

В истории США ещё ни разу Сенат не подтверждал решение об импичменте президента, однако в 1974 году под угрозой импичмента ушёл в отставку президент Ричард Никсон.

Трамп отрицает, что давил на Зеленского в ходе телефонного разговора 25 июля. Он заявил, что в среду опубликует полную расшифровку этого разговора, чтобы, по его словам, все могли убедиться, что он проходил в дружественной манере. В среду же Трамп должен встретиться с Зеленским в Нью-Йорке.

Трамп в твиттере негативно отреагировал на выступление Пелоси, назвав действия Палаты представителей "охотой на ведьм". "Они даже не видели стенограммы разговора" - посетовал президент.