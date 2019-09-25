В Новосибирске театр кукол поставит спектакль по заявке Роскомнадзора

Новосибирский областной театр кукол по заявке Роскомнадзора поставит спектакль о защите персональных данных детей в интернете. Артисты научат зрителей безопасно пользоваться социальными сетями и избегать киберпреступников. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Юрия Горлатых.

По его словам, "мошенники пользуются тем, что практически все дети теперь используют гаджеты". Представители Роскомнадзора отправили в театр информацию, с которой они приходят в школы Это – презентация о том, что нужно делать и как можно себя защитить, сказал Горлатых.

На основе этих материалов готовится пьеса, когда состоится её премьера пока неизвестно. В театре уже есть подобные спектакли, созданные совместно с Госавтоинспекцией и МЧС. "Светофор-волшебник" о безопасности дорожного двидения и "Сказка про царя Коварного и Вовку-пожарного".

Летом 2019 года глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что ведомство два года ведет кампанию по информированию и обучению детей правилам поведения в интернете. За шесть месяцев 2019 года Роскомнадзору удалось охватить кампанией 33 миллиона детей.