Сторонники шамана объявили о роспуске отряда после угроз ФСБ

Отряд якутского шамана Александра Габышева, продолживший после его задержания поход в Москву, в среду, 25 сентября, объявил о роспуске и завершении похода. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил один из его участников Виктор Егоров.

По его словам, во вторник вечером к лагерю сторонников шамана приехала группа неизвестных в штатском и увезла нескольких членов отряда в отделение полиции. Там им заявили, что если отряд не будет распущен, их обвинят в терроризме, а лагерь будет взят штурмом в среду утром. В итоге сторонниками шамана было принято решение о роспуске группы и прекращении похода. Однако, согласно официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам Габышев, рассказал Егоров.

Во вторник, 24 сентября, полиция задержала шестерых участников отряда якутского шамана якобы за нарушение правил дорожного движения. Ранее в Иркутске были задержаны другие четверо спутников шамана, которых подозревали в драке.