Сторонники шамана объявили о роспуске отряда после угроз ФСБ

Отряд якутского шамана Александра Габышева, продолживший после его задержания поход в Москву, в среду, 25 сентября, объявил о роспуске и завершении похода. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил один из его участников Виктор Егоров.
По его словам, во вторник вечером к лагерю сторонников шамана приехала группа неизвестных в штатском и увезла нескольких членов отряда в отделение полиции. Там им заявили, что если отряд не будет распущен, их обвинят в терроризме, а лагерь будет взят штурмом в среду утром. В итоге сторонниками шамана было принято решение о роспуске группы и прекращении похода. Однако, согласно официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам Габышев, рассказал Егоров.
Во вторник, 24 сентября, полиция задержала шестерых участников отряда якутского шамана якобы за нарушение правил дорожного движения. Ранее в Иркутске были задержаны другие четверо спутников шамана, которых подозревали в драке.
- Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Утром 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. Против шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к задержанию Александра Габышева.
- В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения. В российском представительстве заявили, что реакция властей выглядит абсурдной, а Габышев, как и остальные граждане, имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и проведение религиозных обрядов.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.