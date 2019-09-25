Путин призвал страны НАТО отказаться от размещения ракет в Европе

Президент России Владимир Путин направил лидерам десятков стран, в том числе всем членам НАТО, письмо с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны НАТО, который приехал на сессию Генеральной ассамблеи ООН.



По его словам, письмо было отправлено 19 сентября. Послание аналогичного содержания получили также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В письме Путина говорится, что Россия уже объявила о решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Но США отказались взять на себя аналогичные обязательства. Путин призвал другие страны поддержать российскую инициативу о моратории на размещение ракет.



Также российский президент отметил, что Москва готова обсуждать некие "верификационные меры", которых потребует претворение моратория в жизнь. "Особенно в условиях, когда на территории Европы уже размещены пусковые установки для ракет средней дальности", – пишет Путин.

Ознакомившийся с документом собеседник "Коммерсанта" в одной из стран, куда было отправлено послание,заявил, что НАТО не рассматривает предложение Москвы всерьез, поскольку считает, что Россия такие ракеты на своей территории уже развернула.