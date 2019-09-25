Полицейские, избившие просивших о помощи, осуждены условно

Верховный суд Республики Алтай подтвердил приговор двоим полицейским, которые получили условный срок за избиение двух местных жителей, обратившихся к ним за помощью. Об этом сообщает ТАСС.

В июле районный суд признал участкового Бабанова и оперуполномоченного Бокчиева виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия из личной неприязни и приговорил к трём годам лишения свободы условно. Им также запретили "занимать определенные должности" в полиции.

По версии следствия, в июле 2017 года двое местных жителей ехали на мотоцикле по Чуйскому тракту, у них кончился бензин. Они увидели полицейский автомобиль и остановили его, чтобы попросить помощи. Сотрудники полиции возмутились, что гражданские лица остановили полицейскую машину, применили "газовое средство", а затем отвезли их в безлюдное место и избили.

В управлении МВД по Алтаю утверждали, что местные жители были пьяны, а повреждения на теле они получили во время "профилактической беседы".