Историки призвали прекратить преследования по "московскому делу"

Российские историки выступили с открытым письмом в поддержку обвиняемых по так называемому "московскому делу". Преподаватели, аспиранты, студенты и выпускники исторических факультетов требуют пересмотреть вынесенные приговоры и прекратить преследование всех арестованных после московских протестов.

Авторы обращения напоминают, что по "московскому делу" арестован выпускник исторического факультета МГУ Алексей Миняйло, коллеги и друзья которого настаивают, что его не было на июльской акции протеста у мэрии Москвы. "Активная патриотическая гражданская позиция Миняйло наверняка связана с его любовью к истории своей страны", – подчеркивается в открытом письме, опубликованном на сайте "Уроки истории. XX век".

Представители исторического сообщества уверены в невиновности Алексея Миняйло и других обвиняемых. Они требуют прекратить "московское дело" и другие уголовные процессы, которые считают политически мотивированными. Речь, в частности, идёт о главе карельского "Мемориала", историке Юрии Дмитриеве, в отношении которого расследуется дело о сексуальном насилии.

"Сегодня и сами историки становятся жертвами политических преследований, если их работы не соответствуют текущим интересам руководства страны", – считают авторы открытого письма. Они опасаются, что из-за давления на историческую науку всё у меньшего количества людей есть возможность получать объективную информацию о прошлом России, "трезво оценивать её настоящее и строить её лучшее будущее".

Судебные процессы по "московскому делу" о массовых беспорядках, которыми власти российской столицы считают акции за честные выборы в Мосгордуму, продолжаются. Басманный суд решает вопрос о продлении ареста двоим обвиняемым, а Мосгорсуд рассматривает апелляцию на повторный обыск у студента Егора Жукова. Его теперь обвиняют не в массовых беспорядках, а в призывах к экстремизму. Мосгорсуд в среду рассмотрит апелляцию на приговор Ивану Подкопаеву. Он получил три года колонии общего режима по делу о применении насилия в отношении представителя власти.