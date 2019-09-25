Грета Тунберг стала лауреатом "Альтернативной Нобелевской премии"

16-летняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг стала одним из четырёх лауреатов премии Right Livelyhood Award, которую называют "альтернативной Нобелевской премией", за 2019 год. В этом году премию, которая была учреждена в Стокгольме, присуждают в 40-й раз. Её лауреатами становятся люди, которые активно борются против загрязнения окружающей среды, ядерной угрозы, нарушений прав человека и дискриминации представителей меньшинств, –​ сообщает Deutsche Welle.

Шведская школьница получила известность как инициатор кампании "Пятницы ради будущего" (Fridays for Future), в рамках которой школьники и студенты вместо учёбы проводят массовые мероприятия с целью заставить политиков прислушаться к их требованиям о необходимости срочных мер по борьбе с изменениями климата. Движение, которое началось с одиночных пикетов Тунберг у шведского парламента, приобрело глобальный характер. В минувшую пятницу "климатические забастовки" прошли в десятках стран мира, в них участвовали миллионы людей.

Большой резонанс вызвало выступление Тунберг на Климатическом саммите ООН в Нью-Йорке в понедельник. Она обвинила политиков в бездействии и недооценке угрозы климату. На выступление активистки ироническим твитом отреагировал и президент США Дональд Трамп, которого множество экологов критикуют за решение о выходе из Парижского соглашения по климату.

Кроме Тунберг, лауреатами "Альтернативной Нобелевской премии" стали правозащитница Аминату Хайдар из Западной Сахары, китайский адвокат Го Цзянмэй и представитель коренного населения Бразилии Дави Копенава, который борется за сохранение лесов Амазонии.