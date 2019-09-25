Жители Якутии написали петицию с требованием прекратить дело шамана

Жители Якутии опубликовали петицию с требованием прекратить уголовное преследование шамана Александра Габышева, задержанного на пути в Кремль "изгонять демона из Путина". По их мнению, дело об экстремизме, заведённое на Габышева, нарушает Конституцию России.

Авторы петиции, под которой подписалось больше тысячи человек, считают, что никаких призывов к насилию Габышев никогда не делал, "лишь высказывал свою точку зрения, свое мнение в соответствии со своими религиозными взглядами".

Они предположили, что видеоролик, в котором Габышев призывает своих сторонников успокоиться, был сделан под давлением представителей силовых структур. Кроме того, они приводят мнение психиатра Якутского психоневрологического диспансера, где обследовали задержанного, Вячеслава Боескорова, который не считает поступки и высказывания Габышева признаками психической болезни.

Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Утром 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. Против шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Позднее Габышев сообщил своим сторонникам, что с ним обращались корректно, а с теми, кто его задерживал, они "даже подружились". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к задержанию Александра Габышева.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения. В российском представительстве заявили, что реакция властей выглядит абсурдной, а Габышев, как и остальные граждане, имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и проведение религиозных обрядов.