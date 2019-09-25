Британский парламент возобновляет работу. Джонсон вернулся в Лондон

Британский парламент сегодня возобновляет заседания – после того, как накануне Верховный суд признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке его работы до 14 октября.

Джонсон в связи с решением суда сократил свой визит в США на сессию Генеральной ассамблеи ООН и вернулся в Лондон. С аэродрома он отправился прямо в парламент, где, как ожидается, оппозиция подвергнет его резкой критике вплоть до призывов уйти в отставку.

С такими призывами накануне уже выступили главные оппоненты Джонсона, включая лидера лейбористов Джереми Корбина. Они приветствовали решение суда, заявив, что он защитил британскую демократию. Премьера обвиняли в том, что он ввёл в заблуждение королеву, выдавая политическое решение приостановить работу парламента, чтобы он не мог обсуждать Брекзит, за техническую процедуру.

Как правило, перед речью королевы парламент приостанавливает работу, однако на несколько дней, а не на пять недель, как решил Джонсон. Верховный суд прямо не постановил, что премьер обманул королеву, однако признал действия премьера незаконными и не имеющими юридической силы.

Джонсон отказался уйти в отставку, он настаивает на том, что целью его действий не было помешать парламенту обсуждать Брекзит.

Пока неясно, что будут делать оппоненты Джонсона, которые в Палате общин сейчас в большинстве. Звучат голоса о необходимости объявить премьеру вотум недоверия, однако лидер лейбористов Корбин заявил, что не будет спешить с этим. Главный приоритет оппозиции сейчас - не дать Джонсону вывести Британию из ЕС 31 октября без соглашения. После того, как оппозиции удастся добиться отсрочки Брекзита, по всей вероятности, она согласится на досрочные выборы.

Сам Джонсон также настаивает на досрочных выборах как единственном выходе из тупика – парламент отрицает выход Британии из ЕС без договора, отверг существующий проект договора, а о новых условиях Брекзита Джонсону с ЕС договориться не удаётся.