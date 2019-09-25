Яшин - полицейским: вы можете не исполнять "преступные приказы"

Оппозиционер Илья Яшин, который недавно более месяца провёл под арестом по пяти подряд административным делам о нарушениях правил проведения митинга, записал видеообращение к сотрудникам правоохранительных органов. Оно опубликовано в аккаунтах Яшина в соцсетях и на сайте "Эха Москвы".
Яшин объяснил, что решил обратиться к сотрудникам полиции и Росгвардии, поскольку уверен, что большинство из них не одобряет политику властей. "За многие годы я не встречал среди полицейских ни одного сторонника «Единой России». Уверяю: сотрудники МВД презирают правительство не меньше, чем любой думающий житель России" - пишет Яшин, напоминая о случаях нарушения прав самих полицейских.
"Я хочу, чтобы сотрудники силовых структур знали: мы им не враги" - пишет Яшин. Кроме того, он напоминает, что российское законодательство даёт сотрудникам правоохранительных органов право не исполнять "преступный приказ".
- Сотрудники Росгвардии и полиции жёстко разгоняли акции протеста в Москве в июле и августе нынешнего года. Тысячи людей были задержаны, многие с применением силы. Десятки людей заявили о полученных ими травмах или о том, что они были избиты. Наибольший резонанс получила история Дарьи Сосновской, которую уже после задержани ударил в живот полицейский. Ни одна из жалоб пострадавших граждан, однако, не была удовлетворена.
- Пять человек были приговорены к различным срокам заключения по обвинению в применении насилия к сотрудникам полиции и Росгвардии, при этом под насилием подразумевались такие случаи, как, например, бросок бумажного стаканчика в сторону полицейских.