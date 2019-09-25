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В колонии в Пермском крае избили и изнасиловали заключённого

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В исправительной колонии строгого режима № 9 двое заключённых, сотрудничающие с администрацией - так называемые "активисты" - избили другого заключённого и совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщил основатель сообщества Gulagu.net Владимир Осечкин. Сообщество опубликовало видео случившегося.

Утверждается, что на видео запечатлено насилие в отношении заключённого по фамилии Сергеев, который, как утверждает Осечкин, отказался платить взятки оперативникам и оговаривать себя. После этого, как утверждается, "активистам" было поручено избить заключённого и надругаться над ним. Утверждается, что это произошло 21 сентября. Видео, по словам Осечкина, передал правозащитникам "добросовестный" сотрудник колонии.

В управлении ФСИН по Пермскому краю в среду подтвердили, что в интернете размещено видео, содержащее факты "неправомерных действий" со стороны осуждённых в колонии номер 9 к другому осуждённому. Утверждается, что начата служебная проверка, - пишет "Медиазона".

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