Зеленский в ООН призвал мир поддержать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал международное сообщество поддержать Украину в противостоянии, как он выразился, российской агрессии.

По словам Зеленского, война, которая продолжается в Европе - на востоке Украины - должна беспокоить все страны мира. Он напомнил о жертвах конфликта в Донбассе, украинских военных и мирных жителях, а также об аннексии Россией Крыма. По словам Зеленского, Украина выступает за мир, однако не ценой своих территорий и жизней своих граждан.

Зеленский вспомнил об антивоенных романах Эриха Марии Ремарка "На западном фронте без перемен" и Эрнеста Хемингуэя "Прощай, оружие!" и призвал мировое сообщество сделать всё, чтобы сделать войну неприемлемым способом решения международных споров.

Сегодня ожидается встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Президент Украины коротко поговорил с Трампом уже во вторник на торжественном приёме. Зеленский опубликовал фотографию, на которой - он и Трамп со своими жёнами.