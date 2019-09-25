Россия отказала Японии в новых раскопках останков военнопленных

Россия отказала Японии в проведении новых раскопок в Забайкальском крае, где, предположительно, захоронены останки японских военнопленных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

По информации японской стороны, исследовательская группа должна была отправиться в Россию в конце сентября, однако Москва уведомила МИД Японии, что проведение раскопок невозможно, так как существует "ряд проблем". О чем именно идет речь, дипломаты не уточнили. Токио рассчитывает на продолжение переговоров с Москвой по линии Министерства иностранных дел, чтобы добиться разрешения на новые раскопки. Российское ведомство никак не прокомментировало решение об отказе.

Ранее министерство здравоохранения Японии пришло к выводу, что вывезенные несколько лет назад из Забайкальского края останки принадлежат не японским военнопленным. Умершие люди не являлись японцами вообще. Речь идет по крайней мере о 597 останках, которые в разные периоды времени вывозились из России в Японию. Выводы были сделаны после проведения ДНК тестов. Отмечается, что останки не были возвращены в Россию.

После капитуляции Токио во Второй мировой войне на Сахалине и Курилах было разоружено около 600 тысяч японских военнослужащих. Их направили в лагеря на территории Монголии и Советского Союза. По данным японской стороны, в лагерях умерли примерно 55 тысяч человек, причем останки 33 тысяч из них по-прежнему находятся на территории бывшего СССР и Монголии.