В Петербурге суд отказался арестовывать активиста "Агит России" 

​Суд Санкт-Петербурга отказался арестовать активиста "Агит России" Павла Иванкина из-за акции с фотографиями президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева на кладбище. Об этом сообщает "Медиазона".

Иванкин был освобожден в зале суда. Гособвинитель не смогла предоставить доказательств вины активиста. Активист проходит в качестве подозреваемого по делу о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору.

19 сентября неизвестные разместили фотографии президента России Владимира Путина, главы правительства Дмитрия Медведева и губернатора Петербурга Александра Беглова на безымянных могилах на территории Смоленского кладбища в Петербурге. Через несколько дней после инцидента полиция пришла с обысками к двум активистам Павлу Иванкину и Андрею Жексимбаеву.

Подозреваемые отмечают, что фотографии первых лиц государства появились на кладбище без их участия. По их мнению, акция – это провокация правоохранительных органов.