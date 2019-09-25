Завуча школы осудили за смерть ученицы от голода во время каникул

В Пермском крае суд приговорил к двум годам лишения свободы условно завуча школы № 3 города Краснокаменска Елену Погоржальскую, признав её виновной в халатности. Завуча обвинили в том, что она "допустила смерть от голода" ученицы седьмого класса, хотя та умерла во время каникул, когда школа была закрыта.

Следствие посчитало, что Погоржальская "не смогла установить и передать в органы опеки и соцзащиты информацию о том, что отец семиклассницы сидит в тюрьме, а мать не имеет постоянного места работы". В противном случае государство позаботилось бы о ребёнке и предотвратило бы его смерть.

На суде адвокат Елены Погоржальской настаивал на том, что соцзащита должна была знать о проблемах в семье погибшей, так как родители девочки состояли на учёте как малоимущие. В свою очередь, о том, что отец ученицы находится в тюрьме, было известно полиции.

Сама обвиняемая отмечала, что мать ребёнка ввела её в заблуждение, поскольку говорила, что отец семейства имеет работу с хорошей зарплатой.

Защита Елены Погоржальской собирается обжаловать приговор.