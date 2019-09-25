Формированием правительства Израиля займётся Биньямин Нетаньяху

Формированием нового правительства после выборов в парламент Израиля займётся действующий премьер-министр и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху. Соответствующее решение принял президент Реувен Ривлин после консультаций с парламентскими фракциями.

Во время своего выступления перед прессой Ривлин заявил, что у Нетаньяху больше шансов на формирование кабинета министров, чем у второго претендента – лидера блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца. Президент отметил, что партии должны идти на компромисс.

У Нетаньяху есть 28 дней на формирование правительства. В случае нехватки времени он может просить о продлении срока на две недели.

Выборы в израильский парламент (Кнессет) состоялись 17 сентября. Партия "Ликуд" получила 31 место в парламенте, "Кахоль-Лаван" – 33. Всего в Кнессете 120 мест.