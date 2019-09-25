23 человека пострадали при аварийной посадке пассажирского самолёта Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, прилетевшего из Вьетнама в Барнаул. Об этом сообщает агентство “Интерфакс” со ссылкой на неназванный источник.

На борту находились 371 человек включая 10 членов экипажа, уточняет ТАСС. Пятеро были отправлены в больницу.

В пресс-службе правительства региона "Интерфаксу" заявили, что тяжёлых травм при никто не получил. По данным авиакомпании, при посадке самолёта во время пробега по полосе произошло возгорание правой стойки шасси. Воздушное судно произвело торможение и остановилось в конце взлетно-посадочной полосы.

Для выяснения причин аварии сформирована комиссия из членов правительства региона, представителей авиакомпании и правоохранительных органов.