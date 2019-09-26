В Оренбурге арестован священник, у которого 70 приёмных детей

В Оренбурге арестован настоятель Свято-Троицкой обители Николай Стремский, ему предъявлены обвинения в изнасиловании, развратных действиях и неисполнении родительских обязанностей. Об этом сообщает "Эхо Москвы в Оренбурге".

Издание подчёркивает, что правоохранительные органы официально не комментируют дело, не даёт комментариев и сам обвиняемый. По данным ТАСС, судебный процесс проходил в закрытом режиме.

"Эхо" утверждает, что Стремский был задержан в минувший вторник, издание Orenday пишет, что в понедельник. Местные СМИ сообщают, что потерпевшими по делу проходят семь несовершеннолетних. Всего на воспитании в семье священника находятся 70 приёмных детей.

По данным "Эха Москвы в Оренбурге", также арестованы совершеннолетняя дочь Стремского и его зять. В отношении них расследуется дело о незаконном лишении свободы, его подробности СМИ не приводят.