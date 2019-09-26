В Оренбурге арестован священник, у которого 70 приёмных детей

В Оренбурге арестован настоятель Свято-Троицкой обители Николай Стремский, ему предъявлены обвинения в изнасиловании, развратных действиях и неисполнении родительских обязанностей. Об этом сообщает "Эхо Москвы в Оренбурге".
Издание подчёркивает, что правоохранительные органы официально не комментируют дело, не даёт комментариев и сам обвиняемый. По данным ТАСС, судебный процесс проходил в закрытом режиме.
"Эхо" утверждает, что Стремский был задержан в минувший вторник, издание Orenday пишет, что в понедельник. Местные СМИ сообщают, что потерпевшими по делу проходят семь несовершеннолетних. Всего на воспитании в семье священника находятся 70 приёмных детей.
По данным "Эха Москвы в Оренбурге", также арестованы совершеннолетняя дочь Стремского и его зять. В отношении них расследуется дело о незаконном лишении свободы, его подробности СМИ не приводят.
- В 2015 году на Николая Стремского завели дело о неоднократной езде в нетрезвом виде, которое в итоге было прекращено.
- "Общественное телевидение России" выпускало сюжет о жизни настоятеля обители, в котором, в частности, рассказывалось о его коллекции элитных и ретро-автомобилей, а также о конюшне и винном погребе.
- Семья Стремского, который начал брать на воспитание приёмных детей с начала 90-х годов, считается одной из самых больших в России.