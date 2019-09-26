На главу псковского совета профсоюзов завели дело о растрате

Сотрудники управления Следственного комитета по Псковской области 26 сентября проводят обыски в доме лидера псковских профсоюзов Ульяны Михайловой, ее заместителей Надежды Партхаль, Светланы Федоровой и бухгалтера Ольги Тимофеевой. В отношении Михайловой возбуждено уголовное дело о растрате. Об этом корреспонденту Север.Реалии сообщила Михайлова.

"К нам в дом в деревню Большие Гоголи пришли с обыском в 06:55 одиннадцать правоохранителей и психолог [у Ульяны Михайловой четверо детей]. Они осматривают все помещения и ищут документы, которые докажут нашу противоправную деятельность. В ней, помимо меня, подозревают еще трех сотрудников профсоюза, у них также идут обыски. Мы удивлены этим до безумия, особенно, когда увидели в составе группы нашей, которую обвиняют в преступлении, моего первого заместителя Надежду Партхаль. Она к финансово-хозяйственной деятельности вообще отношения не имеет, занимается социальным партнерством", – рассказала Михайлова.

В пресс-службе управления СК по Псковской области пояснили, что в отношении Ульяны Михайловой возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате. По версии следствия, в 2018-2019 годах Михайлова во время частных визитов в Санкт-Петербург четырежды останавливалась в отеле за счет псковского совета профсоюзов и присваивала себе командировочные. Сумма ущерба – 200 тысяч руб.

Представитель ведомства Антон Доброхотов сказал Север.Реалии, что пока не готов дать информацию о том, какую меру пресечения будет требовать следствие и каков статус людей, в чьих домах идут обыски.

"Сейчас мы пытаемся осознать, что происходит с нашей организацией и связываемся адвокатами. У меня много командировок, больше десяти в год. В постановлении указано, что некоторые признаны необоснованными, о каких именно идет речь, я не знаю. Я не понимаю, какое отношение к этому имеют и те трое сотрудников, которые указаны в постановлении. Якобы кто-то усиленно помогал мне восстанавливать какие-то документы, сейчас с этим будет разбираться адвокат. Пока могу сказать, что в соответствии с решением президиума у меня есть полномочия определять характер командировок для себя и для сотрудников. И исключительно в соответствии с определенным положением о суточных я назначала их и себе, и коллегам", – рассказала Михайлова.

В июле 2019 года псковская полиция завела уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности в Псковском областном профсоюзе. По версии следствия, в профсоюзе незаконно работала гидрохимическая лаборатория. Эта лаборатория ведет мониторинг экологической ситуации в Псковской области.