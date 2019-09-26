Россияне Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев запросили политическое убежище в США после обысков, которые прошли у них по делу об усыновлении двоих детей. Как сообщают в ЛГБТ-группах "Выход" и "Стимул", юристы которых представляют интересы мужчин, "сейчас вся семья чувствует себя в безопасности, с началом учебного года дети пошли учиться в американскую школу и успешно адаптируются к новым условиям жизни".

В июле Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против сотрудников органов социальной защиты из-за того, что на воспитании у двоих мужчин в Москве находятся усыновленные мальчики. В СК заявили, что гей-пара "пропагандирует нетрадиционные отношения" и наносит вред "нравственному и духовному развитию" детей.

"До сих пор не прекращено уголовное дело против сотрудников органов опеки, которые "не уследили", что дети растут в однополой семье. Летом в квартире гей-пары, а также у родителей и брата одного из мужчин прошли обыски. Защита уверена, что сам факт обысков у "свидетелей" (ведь уголовное дело возбуждено против опеки) и их характер (ранним утром, дверь в квартиру была взломана) — ни что иное, как попытка давления на однополую пару с тем, чтобы забрать у неё детей. Родители мужчин были допрошены следователями Следственного комитета России. В этих обстоятельствах семья, которая находилась за пределами РФ в отпуске, приняла решение на родину пока не возвращаться" — говорится в заявлении. "То, что дети остались в семье, а не попали вновь в детский дом, - уже хороший результат", — заметил правовой советник ЛГБТ-группы "Выход" Макс Оленичев.

"В ходе обыска у нас в квартире были взломаны двери. Какая угроза была, что нужно было сломать дверь целиком? У моих родителей изъяли телефон и ноутбук на каком основании? Почему у нас проходили обыски? Мы не знаем ответы на эти вопросы, потому что наших адвокатов не допускают к материалам дела. У меня цель очень простая — это безопасность моей семьи. Для меня важно, чтоб мы начали жить нормально. Поэтому мы переехали в безопасное место и ждем, как будут развиваться события в России", — рассказывал летом Евгений Ерофеев.