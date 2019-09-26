Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Бывший президент и премьер-министр Франции, бывший мэр Парижа Жак Ширак умер на 87 году жизни. Об этом сообщает Агентство Франс Пресс со ссылкой на сообщение его семьи.

Жак Ширак возглавлял Францию на протяжении 12 лет — с 1995 по 2007 годы. До этого он 18 лет работал мэром Парижа и возглавлял правительство Франции при президенте Валери Жискар д'Эстене и Франсуа Миттеране.

Ширак занялся политической карьерой в начале шестидесятых, принимал участие в предвыборных кампаниях Шарля Де Голля и Джорджа Помпиду, при президенстве последнего стал министром сельского хозяйства, после смерти Помпиду в 1974 году стал лидером голлистского Союза демократов в защиту республики, и получил должность премьер-министра.

Был отправлен в отставку, ушёл в оппозицию, в 1977 стал первым за 100 лет мэром Парижа, вновь возглавил правительство при президентсве Миттерана, став первым в истории Франции политиком, возглавляющим кабинет министров при двух разных президентах.

В 1995 году Ширак выиграл президентские выборы. При нём срок полномочий главы государства во Франции был сокращён, он стал последним президентом с 7-летним сроком правления и первым президентом, избранным позднее на 5-летний срок.

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