На депутата думы Великого Новгорода от партии "Яблоко" Анну Черепанову 26 сентября перед заседанием городского парламента напал неизвестный – он осыпал ее порошком белого цвета. Об этом редакции Север.Реалии рассказала Черепанова.



Инцидент произошел на крыльце городской администрации. По словам депутата, она открывала дверь в здание, почувствовала, что сзади к ней приближается человек, оглянулась и в этот момент неизвестный осыпал ее белым порошком. После этого он убежал.

Черепанова вызвала полицию и после этого отправилась на заседание думы, где рассматривался вопрос о приватизации стоматологической поликлиники. Депутат попросила прокурора города взять расследование инцидента под личный контроль. То же самое сделал и председатель думы Алексей Митюнов. Сейчас Черепанова пишет заявление в полицию. Порошок, которым осыпали депутата, взяли на экспертизу.

"Этого человека я видела впервые в жизни. Его нападение я связываю с моей депутатской и политической деятельностью. Потому что сейчас я в статусе не только депутата думы Великого Новгорода, но и кандидата в депутаты Госдумы. У этого человека могло быть все, что угодно в руках. Такие инциденты показывают, что у нас среди бела дня, даже на крыльце администрации может произойти такое", – сказала она Север.Реалии.



Депутат сказала, что не знает, кому выгодно на нее напасть.

"Наверное, многим мы ["Яблоко"] сделали больно. Например, занимались вопросом сокращения расходов на автопарк правительства. Кто-то может потерять деньги, кто-то работу. Я в целом оппозиционный депутат, у нас много инициатив, которые идут вразрез с действующей властью", – заключила Черепанова.