В Associated Press заявили об угрозах от ЦИК после материала о Памфиловой

Журналистка информационного агентства Associated Press Наталья Васильева заявила об угрозах в свой адрес от заместителя председателя аппарата Центральной избирательной комиссии России Владимира Грачёва.

По словам Васильевой, после того, как она опубликовала материал о главе ЦИК Элле Памфиловой на основе интервью с ней, представитель ведомства пообещал руководителю журналистки, что её больше "не будут пускать в ЦИК, МИД и Кремль", и что у неё вообще "никогда не будет карьеры".

Материал об Элле Памфиловой в переводе на английский язык вышел на сайте Associated Press в конца августа. В нём рассказывалось о политическом кризисе в Москве в связи с недопуском до выборов в городской парламент кандидатов от оппозиции, который вылился в массовые акции протеста и полицейское насилие против протестующих.

В тексте Памфилова предстаёт виновницей произошедшего. Глава ЦИК настаивает на том, что законно не допустила до выборов оппозицию, одновременно с этим сама же признаётся, что избирательная система устарела и её надо менять, гнев и разочарование москвичей – подлинные, и что она "ничего не может сделать, чтобы остановить то, что переросло в крупный политический кризис".

После выхода материала ЦИК пообещала обратиться в коллегию по жалобам на прессу, обвинив журналистку Васильеву в искажении слов главы комиссии. "Публикация производит впечатление пропагандистского материала, в котором практически проигнорированы аргументированные ответы Памфиловой на задаваемые вопросы", - заявили в комиссии.

В свою очередь, Associated Press внесло правки в материал, расширив один ответ Памфиловой и заменив во фразе главы ЦИК о политическом кризисе слово "остановить" на слово "предотвратить".