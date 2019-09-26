"Стокгольмская Дева". Блогеры переругались из-за Греты Тунберг

Немногим российским проблемам удается так расколоть российское общество, как расколола его 16-летняя экологическая актвистка из Швеции Грета Тунберг.

На Западе Грета стала известна в конце лета 2018 года, когда она объявила «климатическую забастовку», отказавшись ходить в школу, пока политики не начнут серьезно бороться с изменениями климата. К ней присоединились другие школьники, сначала в Швеции, а потом и по всему миру, и вскоре забастовка одной девочка переросла в глобальное движение детей против глобального потепления, а девочка Грета стала ведущей фигурой и одним из главных символом борьбы за экологию. Но пика славы она достигла в этот понедельник, 23 сентября, когда с трибуны ООН обрушилась на лидером мировых держав: «Я не должна стоять на этой трибуне. Я должна быть в школе на другом берегу океана. Но все вы обращаетесь ко мне за надеждой? Да как вы смеете! Вы, со своими пустыми словами, украли мои мечты и моё детство! Но мне еще повезло. Люди страдают. Люди умирают. Гибнут целые экосистемы. Массовое вымирание уже началось. И всё, о чём вы можете говорить, это деньги и сказки о вечном экономическом росте. Да как вы смеете!»

Речь шведской девочки расколола публику во всём мире. Одни увидели в ней ребёнка, устами которого наконец-то глаголет истина. Другие — маленькую фанатичку, которую взрослые цинично используют в собственных целях.

Россия не стала исключением.

Кирилл Шулика

Активистка из Швеции Грета Тунберг обвинила собравшихся в ООН на саммит по климату глав государств в том, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство.

И вот самое интересное, что ей дали возможность выступить перед главами государств. Аки деревенскому дурачку на сельской свадьбе...

Роман Волобуев

Ознакомившись с выступлением Арьи Старк в ООН, русская интеллигенция пришла к мнению, что та какая-то дура психическая.

Иван Яковина

Если бы мне лет в 12 вместо постылой школы предложили прокатиться на океанской яхте через Атлантику в Нью-Йорк, а потом выступить с пафосной речью в ООН, я бы не рыдал и не жаловался, что у меня «украли детство».

Если честно, то я был бы очень даже за такое «воровство» своих лучших лет.

Но если бы возникла опасность, что все это прекратится, и мне придётся снова пилить с ранцем в школу, вот тут я бы такие чудеса риторики и актерского мастерства показал бы, что камни расплакались бы.

(Напомним, что Грете всё же не 12, а 16.)

Иван Беляев

Конечно, конечно, конечно, я тоже ИРОНИЗИРОВАЛ над Гретой.

Но после вчерашнего беснования русских людей в Фейсбуке я решительно выписываюсь из её злопыхателей и записываюсь в сторонники.

Грета молодец.

Ещё поймёт, что надо их не чайком, а <хренком>, тогда совсем хорошо будет.

На этот раз раскол русскоязычных блогеров прошёл не по традиционной линии «либералы» - «патриоты», а перпендикулярно ей.

Николай Подосокорский

Наконец-то у меня в ленте появились экзальтированные фанаты Греты Тунберг, гневно обличающие ее критиков, а то до этого я читал лишь полные единомыслия и стёба над "безумной Гретой" посты как консерваторов, так и либералов. Даже испугался, что у меня поломался фейсбук, раз нет неистовых криков с "другой стороны". Но нет, все в порядке - баланс восстановлен, срач вокруг новой медиазвезды продолжается.

Владимир Федорин

Пока некоторые старожилы гонят на Греточку, самый интеллектуальный из известных мне подростков так ответила на вопрос «Как тебе?»:

- Она офигенна!

Сколько же шуток она породила

ОНА ТАКААААЯ СУМАСШЕДШАЯ

КАЙФФФ

Живите с этим

Дмитрий Бутрин

да понимаю я, что вам нравится в этой грете.

выставить миру свои условия - это ведь такая сладкая игра, о божечки. "ведь у кого-то получается, хоть у кого-то получается, ведь так можно - а я сказала будет так, и точка! - и никто не может послать, как всегда, как обычно посылают".

в сущности, то же "тварь ли я дрожащая или право имею". федор михайлович, конечно, это дело знал неплохо.

ну а кто б не хотел.

Елена А. Панфилова

Наблюдая приступ коллективного обсессивно-компульсивного

При всех «за» и «против», несмотря на то, кто там и что, феномену Греты стоит сказать спасибо за то, что взрослые люди, ни разу на моей памяти про экологию слова не сказавшие, в сторону той экологии не взглянувшие, уже который день массово бьются в климатических дебатах. Изучают графики, схемы, статистику. Начинают отличать Киотский протокол от Парижского соглашения. Бегают по сайтам Гринписа и WWF, подтягивают матчасть. Nice.

Люди, до сих пор массово шарахавшиеся от любых тем про активность людей с теми или иными психическими и сходными расстройствами, столь же массово вдруг читают, перечитывают, постят информацию про них, говорят про них, по ходу привыкая к мысли, что люди с подобными особенностями, они такие же люди, как все; что они - тут, рядом, и всегда были, и всегда будут, и имеют те же права и возможности.

Но что важнее всего, практически все, выстукивающие «что хулу, что похвалу» на своих экранчиках, вдруг стали вглядываться в детей, в подрастающее поколение. И, кажется, потихоньку понимать что «Греты и Егоры Жуковы» в этом новом супер-скоростном мире новых технологий и знаний, в мире стремительного информационного обмена вполне могут оказаться «новыми взрослыми» намного раньше, чем те поколения, которые отчего-то продолжают верить, что возраст - это про иерархию.

Грета по сути для многих, очень многих оказывается не столько про экологию планеты, сколько про сознательное и бессознательное в их собственных взрослых представлениях об окружающем мире.

Александр Рыклин

Да, я осознаю серьезность проблемы глобального потепления, не хочу, чтобы Гольфстрим утек в сторону (у бедных англичан и так Джонсон) и не верю, что Брюс Уиллис в одиночку сможет это предотвратить... Тут я с девочкой Гретой полностью солидарен... Но она меня пугает, потому что мрачная и злая... А все знают, что девочки должны быть веселыми и добрыми.. Кроме того, ее отчаянный гневный возглас в адрес "взрослых" - "Как вы смеете оставлять нам все это говно!?" - меня не особенно торкает... Тема это довольно тривиальная и стара как мир... Попытки взвалить всю ответственность на предыдущее поколение, обвинить его во всех грехах предпринимались всегда... Например, по преданию великий Ганнибал, когда увидел под своими окнами римских легионеров, которые пришли его арестовать, воскликнул: "О, отец мой Гамилькар, если бы ты в свое время победил Рим, мне бы сегодня не пришлось умирать"...Сказал так и принял яд... А этот ваш любимый Геракл... Сначала порубал собственных детишек и племяшек, а потом, типа, извините, я себя не помнил, это все новая папина жена наслала на меня безумие... Пойду совершать подвиги, искупать вину...

Словом, если девочку будут показывать в Москве, я на нее смотреть не пойду...

Сергей Кальварский

Я вот взрослый дядечка и мне нравится, что подростки думают о таких вещах и говорят о них. Максимализм у девочки пройдет со временем, а внимание к проблеме останется. Молодец она. А бомбит понятно же почему - стереотипы. " Родители пиарятся", "Все куплено", "Кто за ней стоит", "Лучше бы шла учиться в школу" и тд. Смесь дикости и банальности. Ничего нового, к сожалению.

Кирилл Бенедиктов

"Если вы заводите ребенка, то это дополнительные 10.000 тон углекислого газа в нашей атмосфере. Мы говорим об этом со своими студентами и они очень ответственные и активные ребята, беспокоящиеся о нашем общем будущем".

Нет, это не Грета Тунберг, которой сейчас полна вся лента. Это биоэтик Трэвис Ридер из университета Джонса Хопкинса, автор книги "На пути к этике малой семьи: как перенаселение и изменение климата влияют на моральные принципы деторождения", изданной три года назад. Тогда на мало кому известного биоэтика не обратили внимания. А зря...

Владимир Осечкин

Грета бесконечна крута. А её критики жалки. Мир услышал этот месседж. Девушка, сильная и смелая, в свои 16 лет пересекла под парусом Атлантику и сказала смело то, о чём думают миллионы молодых и прогрессивных. Грета говорила в ООН о климате, о проблеме загрязнений, о будущем. Что же касается визгов и хамства от возрастных Фб-комментаторов с якобы «либеральными» взглядами, то Грета как лакмус показала нам их как на ладони. Многим взрослевшим в совке, ходившим строем и на линейки, видимо не понять свободную Грету и её посыл. Зависть, страх перед новым, чужая свобода и свободомыслие пугают их. Но времена меняются. К лучшему. Мир услышал Грету, и это хорошо

Кирилл Шулика

Вообще по глобальному потеплению идет масштабная кампания. И кампания это связана даже не с политикой, а экономикой. Задача простая - отобрать у современных капиталистов деньги (сборы за выбросы) и отдать социалистам, которые тоже хотят зарабатывать, их на "зеленую экономику". Вот такая задача...

К ней подключают экологов, политиков, ученых, Грету Тунберг, артистов, писателей... Они все продвигают идеи на выборах, иногда получается занять места в парламенте или в правительстве. Тогда вот и начинает финансироваться "зеленая экономика". Сперва деньги дают ученым, они пишут умные доклады, что надо забрать деньги у современных капиталистов и отдать социалистам (вообще экология левацкая тема), чтобы они построили экономику будущего без выбросов.

То есть это глобальный жульнический проект, но у него есть все, что в таких случаях и должно быть. Например, лица проекта. Когда вы продвигаете зубную пасту, у вас тоже есть лицо проекта, а если шампунь, то лицо вообще Юрий Дудь. Так вот и Грета Тунберг лицо глобального проекта, правда, жульнического.

А почему жульнического? Потому что прогнозирование глобального потепления это из серии прогноза погоды. Если дождь не пойдет, извините, мы ошиблись, зря вы зонтик таскали. Равно как и все эти выбросы... От них идет потепление? И идет ли оно вообще? Кстати, а мамонты от чего вымерли, тогда не было никого потепления, а если было, то разве от выбросов? Не знаю, сравните это с гомеопатией, ведь тоже верят в нее. И оно для проекта, кстати, самое то. На науке не заработать столько, сколько на вере. Вот гомеопатия - просто шарики из сахара, представляете, какие это доходы. Даже если вы аспирин делаете и то они существенно меньше будут. Так и тут... Речь идет о вере, поэтому и ставки высоки настолько, что амбассадор выступает с трибуне ООН при самом Трампе.

Андрей Дихтяренко

Про споры вокруг да около Греты Тунберг думаю: пока люди не заметят четкой причинно-следственной связи климатических колебаний с катастрофическими, смертельными последствиями, любая активно внедряемая массовая кампания будет у многих вызывать отторжение: "манипуляторы над нами издеваются".

И ещё многие эти прогнозируемые катастрофические последствия, вроде повышения уровня моря, вызывают реакцию "и чё? будет ближе ходить к пляжу".

А ведь есть исследования, которые указывают на связь климатических изменений и пандемий - например, распространение Юстиниановой чумы, которая более ста лет выкашивала Европу, связано с аномальным похолоданием, "год без лета".

Короче, пока речь не зайдет о смерти, споры потеплистов с антипотеплистами будут спорами про Андроид и Айос, про Кэнон и Никон. Только инфекции и миллионы смертей нас рассудят.

(И это кстати, опять же, главный критерий, почему вменяемые люди понимают реальность ВИЧ и необходимость прививок - "аргумент возможной смерти", я бы так назвал)

Александр Баунов

Весной мы с американским коллегой были по делам в Осло в день климатической забастовки учащихся. Это когда школьники разных классов по примеру Греты Тунборг не идут в школу, а протестуют у правительственных зданий против изменения климата: это теперь обязательное ежегодное мероприятие в скандинавских столицах. Он сказал, что его американские дети в этом тоже с удовольствием участвуют.

Я ответил, что тема протеста мне симпатична, но протест можно назвать именно протестом, когда он имеет цену и преодолевает некоторое сопротивление — внутреннее и внешнее, в себе и вокруг. Поэтому настоящей климатической забастовкой учащихся было бы не прогуливать школу в учебный день, а упорно ходить в нее по воскресеньям, лишая родителей радости общения с детьми пока грёбаные родители не начнут исправлять климат для будущих поколений.

Кроме того, протест трудно выстроить именно как протест вокруг темы, с которой все в принципе согласны. Ну да, начальство должно больше заботиться о климате, а мы его будем с удовольствием ругать за недостаточную заботу — кто же против? Даже корпорации не против, что ругают политиков: они все равно поменяются на других. Это буквально как выйти к Конгрессу с плакатом Брежнев дурак (на Красную площадь, вопреки советскому анекдоту, даже с плакатом Рейган дурак в то время не пустили бы).

Протест серьезен, если вызывает сопротивление. Если бы Грета и дети вышли с требованием пустить всех мигрантов, или больше не пускать мигрантов — это было бы серьезно. Если бы они вышли с требованием снизить (повысить) возраст согласия-голосования — тоже. Если бы они, защищая климат, начали блокировать завод или аэропорт (источники CO2) в родном городе, или ферму с коровами в родной деревне, не пускали бы туда рабочих, требовали бы закрыть и остановить, тогда бы они столкнулись с сопротивлением собственных родителей, их друзей, соседей, местных властей и компаний, и у протеста возникла бы цена. А так это не протест, а веселый праздник в организации которого участвуют власти.

Это даже не праздник шашлыка в день митинга на Сахарова. Праздник шашлыка по сравнению с этим довольно смелое мероприятие, он тоже вызывает сопротивление и осмеяние тех, кто сочувствует митингу на Сахарова, и несет риски для участников. А сомневаться в смелой девочке, которая говорит правильные слова мировым лидерам в лицо вроде бы не за что, и за это не хвалят.

Проблема в том, что и мировые лидеры не против. Мировые лидеры на деньги корпораций спокойно возят ее по миру. Этот протест так широко поддержан именно в силу своей комфортности: недовольство пущено самым приятным для всех сторон путем. И ровно в этот момент оно перестает быть недовольством, тем более протестом. Сатирические намеки в адрес Греты связаны не с содержанием ее слов, а с недостатком искренности во всей конструкции, которая из них возникла.

Максим Горюнов

меня тоже бесят дети, которые хотят жить. гниды они.

будут есть вкусную еду, заниматься любовью, греться на солнце

когда я буду остывать в земле.

каждый раз, когда думаю об этом, сжимаю кулаки от бешенства.

теперь вот эта Гретта

- хватит загрязнять планету, я буду на ней жить.

я сипло ору ей с галёрки престарелых

- ты будешь, а я уже нет! пошла к черту! если я умру, то пусть и вся планета умрет.

завтра же куплю сто пластиковых пакетов и брошу их в море, чтобы Гретта и остальные спиногрызы

не сильно радовались жизни когда меня не станет

Михаил Виноградов

Ну раз все постят шведскую экологическую школьницу, тоже не пройду мимо.

1) Потребность общества в ненависти. Не секрет, что это более сильное чувство, чем любовь. Ненависть не является неким «отклонением» от нормы, а является вполне естественным человеческим состоянием. Которым внутри самого себя можно и нужно управлять – но статистически значимый запрос на ненависть всегда будет существовать.

2) Издержки резко растущей в последние десятилетия комплиментарности общественного отношения к теме детства и всему этому «вы - наше будущее» и «вы - хозяева лагеря». Одновременно очень искреннего и очень лживого.

3) Мощнейшая невротичность экологической тематики. Никак не связанная с тем, лучше становится в экологии или хуже, в одинаковой степени характерная для Новой Зеландии и Шиеса. Экологическая повестка во многом наследует энергию левого запроса (который так ничем и не разродился).

А именно –

а) ощущение глубокой несправедливости, губительности и саморазрушительности этого мира, которое нет необходимости подкреплять содержательными доказательствами

б) потребность человека быть хорошим и высоко моральным (не так важно – перераспределяя в пользу бедных или собирая раздельный мусор)

в) способность найти одну и по возможности не особо причину всех несправедливостей этого мира. И внутренне надеяться на то, что с помощью экологического протеста можно снести какое-то количество реалий, не связанных с экологией.

Противоядия этому, конечно, никто придумывать не торопится. Но терапия - это уже тема других постов, ограничимся тут приглашением к диагностике.

Напряжения в дискуссию добавило и то, что Грете поставлено три диагноза: синдром Аспергера (который в Рунете часто путают с аутизмом), обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм. Грета говорит, что селективный мутизм позволяет ей высказываться только когда это действительно крайне необходимо, а синдром Аспергера помогает видеть мир «в черно-белом цвете», то есть хорошо отличать добро от зла.

Илья Вайцман

Все-таки достали меня, изучил я «жизнь и творчество» юной шведской экоактивистки Греты Тунберг… «И стало очень мне, друзья, и кюхельбекерно, и тошно». Потому что — ну не может же этого быть в нормальном мире, не может явно нездоровый (до степени необходимости медикаментозного лечения) подросток, под бурные аплодисменты, при полной поддержке общества отказавшийся даже от школьного уровня образования (общественность аж захлебывается слюнями от восторга по поводу ее «забастовки») стать кумиром миллионов (или даже миллиардов) и биться в истерике на трибуне ООН, выкрикивая легко опровергаемую неправду. Но, поскольку мы это наблюдаем — то напрашивается вывод: мир ненормален, сошел с ума. По крайней мере, то что мы объединяем словом «европейская цивилизация» — точно. Или его свели и продолжают сводить с ума, совершенно целенаправленно.

Денис Билунов

С большим сомнением отношусь к современной леволиберальной риторике европейского образца и тем более к моде на "экологическую повестку", но бурление волн в рунете по поводу девочки Греты выглядит, на мой взгляд, диковато.

Особенно когда бурлящие высокомерным тоном ставят диагнозы и зачем-то советуют своей читательской аудитории "лечить ребёнка".

Слабое знание матчасти и бессмысленный апломб - вот это, к сожалению, диагноз гораздо более серьезный. Девочка Грета и ее родители, уверен, на правильном пути - даже если идеи, которые они сейчас продвигают, окажутся ошибочными. Сам по себе факт того, что человек с особенностями развития может сознательно оказывать на мир влияние такого масштаба, - это большое событие.

​Публично лить по этому поводу крокодиловы слезы (типа, "девочкой манипулируют") - имхо, отдает мракобесием

Егор Холмогоров

Грета возмущает многих даже среди экоактивистов, считающих, что её безумный имидж и отталкивающие манеры фанатички-прогульщицы лишь дискредитируют чрезвычайно важную работу по защите нашей планеты от опасного вмешательства человека. Иногда высказывается мнение, что эту фигуру раскрутили специально, чтобы очернить зелёное движение. Может быть, и так, но вернее всего, Грета – это симптом состояния современного западного общества, где наиболее востребован оказывается разрушительный левацкий экстремизм – будь то в феминистском, чернорасистском, социалистическом или вот теперь экологическом обличье. <...>

В том, что дети будут привлечены к массовой «борьбе за экологию», было понятно ещё несколько лет назад, когда по европейским столицам в утренние часы будних дней двинулись маршем колонны протестующих школьников (организованные явно не самими школьниками). Свидетелем одного такого многокилометрового марша автор был осенью 2017 года в Брюсселе.

Перед нами классическое проявление ювенального фашизма (или педократии, как выражался выдающийся русский публицист начала ХХ века С. Н. Сыромятников). Молодые люди заявляют своё право поучать всё общество на том основании, что они молоды и «завтра принадлежит им» (как пел юный нацист в мюзикле «Кабаре»). <...>

Возник настоящий культ молодёжных организаций, апелляций к молодости, к концу ХХ века в западных обществах сложилась целая система стереотипов, которая получила именование «эйджизм» и выражалась прежде всего в дискриминации стариков – от работы и социального престижа до политики.

Например, каждый раз, когда избиратели в Европе и Америке поддерживают правых (Трамп, Brexit и т. д.), со стороны левых раздаются крики, требующие понизить избирательный возраст, так как «старики крадут наше будущее» (про «кражу будущего» кричала и Грета в ООН). <...>

Но почему же из всех десятков тысяч готовых прогуливать ради общественного активизма школяров медийная машина выбрала символом воинствующей педократии именно Грету? Всё дело в её тяжелом диагнозе – синдром Аспергера в сочетании с обсессивно-компульсивным расстройством. Грета страдает от высокофункциональной формы аутизма – она зациклена на сверхидеях, плохо себя контролирует, плохо соотносит себя с социальной реальностью, легко поддается манипуляциям извне и в то же время имеет непоколебимость фанатички.

Иными словами, её можно использовать как таран, при этом она практически защищена от критики, так как указание на её болезнь будет воспринято как «неполиткорректное» и как дискриминация человека за свойство, которое не в его власти, – по сути, как форма расизма.

Евгений Кузнецов

Вся моя лента брызжет слюной в адрес Греты Тунберг. Я в шоке.

Совершенно понятно, что «иконой» делают ее медиа и все политическое комьюнити, которое борется за должное внимание к проблеме климата. Тема перегрета, и любое «лыко» идет «в строку». То, что типаж протестующего ребенка крайне выгоден - мы помним со времен Саманты Смит и других детей с карьерой политических икон. Они объекты, а не субъекты.

Но особую ненависть у «комментаторов» вызывают психологические особенности ребёнка-аутиста. Это особенно жутко читать. Люди такого плана действительно имеют особенности, и тот факт, что свои особенности девочка превратила в свое упорное стремление сделать доброе дело - может вызывать только уважение. Российское общество чудовищно своей нетерпимостью к инвалидам, и уверенностью, что они должны страдать молча и не выставлять себя на обозрение «здоровых».

Понятно, что политизация повестки становится закаливающей, но и ситуация с климатом становится кошмарной. Если все сытые коты с удовольствием берут у детей планету взаймы (не собираясь им ничего оставлять), то кто-то должен им об этом сказать? Проблема в том, что пробить консервативный жир на мозгах ЛПР по силам только девочке-аутисту, которая готова плыть в Нью-Йорк на яхте, тк самолеты она считает вредными.

Дмитрий Марченко

О триггерах. Скажу жестко, но честно.

Если кто-то проецирует чужой пост на себя, это его проблемы и только его.

Например, если некто, имея ребенка-инвалида триггернётся от постов на тему Греты Тунберг, это минус только ему.

У народа от феномена бомбит не потому, что она особа женского пола, не потому, что она страдает (или, скорее, наслаждается) обсессивно-компульсивным расстройством и т.д., а потому, что неадекватную девицу используют в нечистоплотной компании большие умные дяди. И уж если вы это как-то связали с собой, это не вина тех, кто пишет о Грете.

У каждого из нас есть свои комплексы и триггеры (я не исключение), но если мы все начнем демонстративно обижаться, это тоже будут наши проблемы.

Во всяком случае, на моей странице никакой политкорректности не ждите. Не нравится - на выход из фрэнд-листа. Если превентивно учитывать все триггеры, писать будет не о чем. И даже постов с котиками тоже не будет (а вдруг собачатники триггернутся).

Иван Беляев

Интересно всё же, что энтузиасты потратили столько сил на дестигматизацию людей с некоторыми психологическими особенностями (тем же синдромом Аспергера), публиковали колонки и книги, снимали фильмы, записывали подкасты.

Всё оказалось псу под хвост. Увидев прекрасно социализированного подростка не глупее 90% пишущих о ней, публика завыла: "У неё аааааыыыыыыаааааспергер! обсессивно-компульсивное! ааааа! обсессивное! компульсивное! она же больная! селективный мутизм! ааааааааааа".

Вот это вообще прискорбно. Селективный <тупизм>.

Павел Шехтман

Душевнобольной ребенок в качестве гуру международного саммита по "изменению климата" - штука посильнее "Фауста" Гете. Это из моей теперь любимой серии: "такого не бывает". Подвиги самоотвержения юной экологической героини велики: начала она с того что прогуляла занятия ради борьбы с всемирным потеплением, продолжила тем что самоотверженно пересекла Атлантику на миллионерской яхте. В общем чтоб я так жил и боролся. Вопрос, сколько было сожжено дизельного топлива,чтобы переместить ее тельце через океан, ей задан не был, а напрасно. В общем это все прекрасно оттеняет истинную цену экологических страданий глобальной, мать ее за ногу, илиты, а также умственное состояние окормляемой ею глобальной популяции леммингов. При том что реальные экологические проблемы во-первых велики, во-вторых же, однако, вполне решаемы. Но в то время, когда русские выжигают тайгу, а китайцы ее вырубают, гораздо приятнее бороться с глобальным пердежом коров.

Анна Наринская

Давно не видела в фб (у меня разнообразная и совсем не разделяющая взгляды друг друга лента) такого единодушия как по поводу Греты Тунберг. Большинство (такой уж у нас расклад в так называемых интеллигентных кругах) она бесит, потому что «несет вредную левацкую пургу» и подкапывается под капиталистические ценности. Редким левым она плоха, потому что она «конечно не сама по себе, а за ней стоят какие то силы, которым это выгодно – то есть за ней стоят и мировая закулиса». Она некрасивая, она скандалистка, она прогульщица, она антинаучная, она наглая, она и ее родители, разумеется, не бескорыстны итд итп.

То, что у нее расстройство аутичного спектра упоминается не часто, но когда упоминается, то исключительно в регистре «до чего докатились политкорректоры – ненормальной девочке речи дают толкать».

Славой Жижек, который хоть и выглядит человеком злоупотребляющим препаратами, но ума совсем, совсем не растерял, сказал, что «аутизм Греты и есть ее послание». Это очень точно. Ее послание – предельная искренность, предельный надрыв, предельная зацикленность, никакой иронии, никакой фиги в кармане. Может ли такое стать «плохо» -- да, вероятно, когда станет повсеместным, когда, будет насильственно вменено каждому итд. Хорошо ли это сегодня – на фоне всеобщего вранья, фейкньюс, притворства, и концепции «правды нет, есть равноценные мнения» -- безусловно хорошо. Хорошо ли это в смысле продвижения идей равноправия (мы же не спорим, что равноправие это хорошо) – девочке с особенностями дают такую высокую трибуну? А вы как думаете?

Единодушие русскоязычного фейсбука по ее поводу, подбитое желанием лишить ее личности «это она не сама, она пешка в игре» итд – очень симптоматично. Мы здесь совсем разучились слышать прямые слова. И мы тут все вместе, активизмом, знаете ли, не занимаемся. И митинги нам куда больше нравились, когда там были лозунги «нашу крысу тошнит», а не отчетливое «долой».

Тут должен был бы быть еще длинный текст, что особенно грустно это читать из страны, где такой девочке не то чтоб не дали трибуны, а в «нормальную» школу бы скорее всего учится не пустили. И где первоочередность проблем с тем, как власти обращаются с природой (хотя не то чтоб у нас этим норм – правда?) вытеснены просто воровством и нормализацией репрессий. Но его не будет.

Нам противны те, кто «лицимерно» (а они точно – так?) слушают Грету. Ну давайте все послушаем ее нелицимерно. Или не послушаем вообще, потому что она разговаривает не с нами.

Но мы выбираем злиться и как то раскачивать в себе эту злобу. Это для нас самое объединительное и есть. Эх

Карина Кокрелл-Фере

Я слышала, что у нее синдром Аспергера. Это значит, что девочка эмоционально особенно уязвима. И тогда взрослым, кто развивает в ней невроз и синдром тревожности идеями близкого глобального Апокалипсиса, надо гораздо более бережно относиться к ее уязвимой психике, и уж тем более не превращать ее в идеологическое орудие и доводить до психоза.

Владимир Гуриев

в дискуссиях про грету много раз видел мысль типа «к грете вопросов нет, есть много вопросов к ее родителям».

эта мысль кажется очень взрослой, но мне кажется, что она дурацкая. конечно, все мы хотим, чтобы дети были счастливы, и часто это счастье должно быть устроено так, как мы его себе представляем.

в частности, оно нередко включает в себя требование социальной конформности: мы хотим, чтобы у детей было хорошее образование, нормальная профессия, семья и все такое. и чтобы они не лезли на рожон, потому что мир жесток, уж мы-то знаем.

это понятное и неглупое, в общем-то, желание. и всегда лучше, когда ребёнок сначала получает красный диплом сантехника, а уже потом становится солистом панк-группы «вопящие трубы» — я, например, очень благодарен родителям, что они слегка поднажали, когда я сказал, что институт не волк, в лес не убежит.

но во всем нужно знать меру. если у вашего близкого человека есть сверхценная идея, и у вас не получается его отговорить — все, что вы можете и, в общем-то, должны, если речь идёт о ребёнке, это заткнуться и помочь.

даже если вам кажется, что это ошибка. даже если вы уверены, что от жестокого мира прилетит ответка. даже если вы знаете, что это пустая трата времени.

заткнуться и помочь это крест близкого человека, потому что никто больше не может этого сделать. носитель сверхценной идеи все равно сделает, что хочет, но если вы его бросите, он сделает это один, и ему будет тяжелее и хуже.

мир все равно ему ответит, если сочтёт нужным, но без вас близкий человек будет один наедине с миром, а это совсем уж неприятно.

и даже если вы каким-то чудом задавите эту идею — ну, счастья никому это тоже не принесёт, потому что теперь у вашего близкого человека внутри будет огромная дыра, которая вряд ли когда-нибудь закроется.<...>

и да, не исключено, что через много лет ребёнок скажет вам, почему ты мне не запретил или почему ты мне не помешал, ведь ты видел, что я ошибаюсь.

и это неприятно.

но это гораздо лучше, чем «почему ты разрушил мои мечты» и «почему ты не дал мне стать тем, кто я есть».

Иван Преображенский

Сколько раз я это наблюдал, даже тошно становится. Поднять на знамя человека, чего-то добиться с его помщью и забить на него со всеми его сложностями. А человек не может этого принять и погибает (физически, психологически - это неважно). Трудно из почти богов опять очеловечиваться.

Особенно это сложно у детей, подростков, людей с особенностями восприятия окружающего мира, в том числе, слишком прямолинейных, лишенных эмпатии, не чувствующих полутонов.

И потом, когда этого человека сбросят со знамени, те же, кто его поддерживал (кто сейчас бросается грудью на защиту девочки Греты) пройдутся по нему ногами. А спасать ее, снимать с парапета на 16 этаже, вытаскивать из депрессии, снимать с наркотиков, вытаскивать из-за решетки, будут те самые скептики которые сейчас (вы только подумайте, сволочи какие ай-яй-яй), критикуют даже не ее речи, а то, как ее честность, прямоту и сложности с критическим мышлением используют для того, чтобы пробить нашу стену непонимания и нежелания менять свою жизнь, даже ради будущих поколений.

Некоторые сравнивают Грету и её сторонников с средневековым религиозным культом.

Александр Коляндр

В общем, всему этому нужен хороший такой, сочный кровавый по возможности миллениаристкий культ.

Конец света и новый мир. Грета, Зеленский и Борис с Трампом предвестники его.

Михаил Пожарский

Грета Тунберг (да-да, не пройду мимо, я же блогер) - представительница старой пиар технологии под названием "крестовый поход детей" (что, впрочем, не отменяет того, что она может искренне озвучивать свою взгляды). Когда-то работало, однако с тех пор кое-что изменилось. Ранее детство, юность осмыслялись как лучший период человеческой жизни. Человек рождался, доживал до пубертата (если повезло), загорался ярко как лучина, а потом начинал затухать. После юности только пушкинское "вошел старик лет тридцати" - жизнь, состоящая из воспоминаний про студенческие годы.

Молодость и свойственная ей "пассионарность" осмыслялись как апофеоз человеческой жизни, куда все хотели вернуться. Во времена, когда стояла писька, бушевали гормоны, постоянно хотелось то ли по бабам, то ли в конную атаку на строй вражеских гренадеров. Ну да, глупость, но зато искренность, открытость, вот это все.

А что теперь? В развитых странах произошло то, что называется "старение населения". Хотя правильнее будет сказать "продление жизни". 50-60-летние люди, которые еще век назад могли только шамкать ртом и вспоминать молодость, сегодня могут вести полноценную жизнь. Работать, заниматься спортом, бухать, трахаться и т.д. В итоге и представления об апофеозе жизни сместились к тридцати, а то и к сорока годам. Герои книг и фильмов созрели и заматерели. Юность перестала быть очаровательной, магия молодости рассеялась. "Пассионарность" оказалась бурей гормонов молодых двуногих животных, реагировать на которую следует со скептической улыбкой. Восхищение "искренностью" и "открытостью" оказалось побочным эффектом страха перед старостью.

Вот и на Грету Тунберг, похоже, ныне приходится одно умиление молодостью и пассионарностью на девять скептических отзывов "посмотрите какая дурочка".

Дмитрий Ким

(вот, кстати, кто понимает: тексту 30 лет, а читается, словно написан вчера, с первого по последний абзац. особенно последний абзац. или два)

Вот изобретенная не мною и не мне

принадлежащая, цветная и наглядная вполне -

как пасть вампира -

картина мира.

В центре композиции, меся дорожный прах,

босая девочка идет туда, где тонут в облаках

огня и смрада

ворота ада.

Смутны и круглы, как у закланного тельца,

е глаза - и портят несколько монгольский тип лица,

в чем азиаты

не виноваты.

Десять крокодилов, двадцать гарпий, тридцать змей

и сорок ящериц унылой свитой тянутся за ней

в порядке строгом

по всем дорогам.

Ужас неизбежной кары, страх пяти секунд

перед концом - известен даже этим монстрам, что текут

за нею следом.

А ей - неведом.

Тут бы полагалось мне промолвить что-нибудь

на тему высшей справедливости, однако увильнуть

от главной темы

умеем все мы.

Все мы, находясь по эту сторону стекла,

лишь наблюдатели, не больше. Я из общего числа

не выпадаю,

я наблюдаю...

Девочка, почти ребенок, в прах босой ногой

ступая, движется, как пастырь обезумевший, в огонь

ведя все стадо,

к воротам ада -

Мимо райских рощ, а также пастбищ и плодов

благоуханных, на которые я здесь не трачу слов,

раз ей угодней

мрак преисподней.

(Это песня Descensus ad Infernos Михаила Щербакова)

Ксения Лученко

Грета Т. - это вестник Апокалипсиса, она укладывается в ту модель милленаристских сект, которой, например, Слёзкин пользовался для построения "Дома правительства". Ну и во-первых, это красиво. Во-вторых, это страшно. Надо отречься от старого мира, принять предельный аскетизм, совлечься ветхого человека и тогда наступит... либо конец света, либо Царствие Небесное, по грехам. Удивительно, как в предельно светском скандинавском обществе колесо провернулось.

А ещё она похожа на маленькую Лианну Мормонт и поэтому ей невозможно не симпатизировать.

Игорь Эйдман

Странствующая проповедница Грета

Как известно, все новое - это хорошо забытое старое. В Средние века самые разные люди неожиданно бросали отчий дом и начинали странствовать, проповедуя близкий конец света, обличая "слепых", погрязших в грехе обывателей. Часто так поступали женщины, иногда подростки.

Именно этим сейчас и занимается Грета Тунберг: "Последние времена настали, страшный суд, то есть глобальное потепление надвигается! А вы, взрослые, погрязли в грехе и корысти, не ведаете, что творите!". В средневековой Европе примерно такие же проповеди пользовались большим успехом. Сильные мира сего терпели суровую критику проповедников и всячески перед ними заискивали. Нечто подобное происходит сейчас и с Гретой.

Я недостаточно компетентен в вопросах климатологии, чтобы всерьез обсуждать угрозу глобального потепления. Очевидно, что не самая ученая девочка Грета также не может компетентно анализировать эту сложную проблему. Для нее, большинства ее сторонников и противников, как и для средневековых проповедников и их аудитории, это прежде всего вопрос веры. Она истово верит в глобальное потепление и его катастрофические последствия. А ее противники также истово в него не верят. Вся эта история демонстрирует, как мало изменилась психология людей за столетия.

Я далек от того, чтобы осуждать Грету. Ведь отнюдь не все бродячие проповедники оказывались пустыми кликушами и бездельниками. Была уже в истории одна больная девочка, обращавшаяся с алармистскими, обличительными проповедями к взрослым. Звали ее Жа́нна д’Арк.

Максим Соколов

Политический лексикон

Появилось ли уже выражение "Стокгольмская Дева"?

Ещё одно распространённое сравнение — советские комсомольские активистки.

Карина Кокрелл-Фере

БЕДНАЯ ГРЕТА

У меня эта девочка вызывает не восторг, а тревогу и оторопь.

Я совершенно не сомневаюсь в искренности ее убеждений, но в ней есть неостановимый фанатизм, узнаваемый по сектантам, участникам Детского Крестового Похода, юным адептам китайской "культурной революции" и по непреклонным пионерам и комсомольцам 1937 года...

И начинает казаться, что действительно справедливая и НЕОБХОДИМАЯ борьба за экологию планеты, под влиянием нарастающего массового психоза, может превратиться в новую ТОТАЛИТАРНУЮ идеологию/религию, в которой ЛЮБЫЕ средства оправдывают великую цель.

А ведь в борьбе за любое "светлое будущее" -после ХХ века- надо быть особенно разборчивыми в выборе СРЕДСТВ. И учить этому маленьких, одержимых девочек, которые пока НЕ ЗНАЮТ, к чему это уже приводило, а мы знаем... <…>

Фанатизм, детский или взрослый, НИКОГДА ни к чему хорошему не приводит. Я не только о Грете сейчас. О нас. Если мы, столь разделенные, станем неразборчивы в СРЕДСТВАХ, мы придем только к одному результату - диктатуре и уничтожению друг друга.

Так было при утверждении "истинной" веры, "единственно верного учения" Маркса и расовой теории. И вообще неважно, о чем теория. Она может быть хоть о "возлюби ближнего", но если "цель оправдывает средства", то кончится все равно только очередным крестовым походом, варфоломеевскими и "хрустальными" ночами и гулагами для всех, "кто не с нами, тот против нас". <…>

Тоталитаризм вполне возможен. Мы к нему готовы. Экологической катастрофы можно не опасаться: мы еще до этого истребим друг друга, утверждая свою правоту.

А девочке плохо, мучительно и очень страшно, и ад экологического апокалипсиса уже действительно поселился у нее в сознании, для нее это - уже реальность, которую она носит в себе, и видеть это невыносимо.

Сергей Марков

Мировая новость, которую продвигают все ключевые мировые сми, это выступление в ООН 16летней Греты Тунберг, Greta Thunberg. Протест против изменения климата. Слезы у нее на глазах. На Генеральной Ассамблее. После того, как она уже тысячи таких речей произнесла. Наш человек видит в этой Грете прежде всего, конечно, чудовищную фальшь. На уровне комсомольских собраний в 80х годах СССР. И чутье вас не обманывает. Семья Тунберг с малолетства продвигает Грету как экологический бренд. Вполне маркетинговыми методами. Куратор Греты - Луиза-Мария Нойбауэр, это фонд One, финансируемых Фондом Открытое Общество Сороса и другими фондами, связанными с олигархическим транснациональным капиталом.

Видя всю эту чудовищную фальшивость и надрывность проекта в стиле заката советской системы, многие, глядя на Грету, думают вовсе не об экологии, а о том, что Запад, видимо, достиг в своем кризисе уже поздней советской стадии. И впереди какой то Большой Кряк. Или Большой Бумммм. Не экологический. И от этого Большого Кряка и пытаются отвлечь людей. Нас явно обманывают, - вот главная мысль при виде этой фальшивой Греты.

Евгений Минченко

Про Грету Тунберг.

6 августа 1985 года нас, передовых комсомольцев и спортсменов, собрали в Калининском райкоме ВЛКСМ города Челябинска на просмотр документального фильма о бомбардировке Хиросимы.

А после завершения кино, реально тяжелого и неприятного, встала девушка и хорошо поставленным голосом призвала всех участников и всех их соратников на субботник в память жертв Хиросимы. И я помню, как я, эмоционально нагретый фильмом, восхитился, какая она молодец, и расстроился, почему же я не догадался предложить такую же прекрасную инициативу.

Самое удивительное - на этот субботник нас потом даже и не созывали.

И я как-то не рвался уточнять, где и как когда, а также, каким именно образом мы своим ударным трудом по уборке грязных улиц поможем пострадавшим детям Хиросимы. У меня было по 3 тренировки в неделю по одобряемому боксу и ещё 3 по запрещенному каратэ, а также добытая из-под полы и за хорошие деньги книга Георгия Степановича Кнабе о Таците (вот это было нереальное удовольствие - до сих пор помню картинку на обложке, запах страниц и атмосферу увлекательного приключения, круче «Одиссеи капитана Блада»). Книжку читал по ночам с фонариком - папа ругался.

Короче, в комсомоле я был. Мне, если говорить в целом, не понравилось.

Атмосфера лживости была тем более ощутима, чем выше был уровень контакта.

Грета для меня - тот самый комсомол эпохи застоя.

Извините, этот субботник я тоже пропущу.

Сторонники девочки считают, что неприятие Греты является показателем российской дикости и отсталости.

Александр Шмелёв

Будучи жителем отсталой авторитарной диктатуры, я не очень волнуюсь по поводу изменения климата.

Какая там забота о будущих поколениях, когда наш сумасбродный фюрер в любой момент может красную кнопку нажать и пол-планеты в ядерный пепел превратить?

На нашем этапе развития актуальны совсем другие вопросы.

Тем не менее все равно впечатлён тем, какое единодушное неприятие вызывает Грета Тунберг у ВСЕХ - именно всех без исключения - русскоязычных мужчин в моей ленте.

Поневоле начинаю понимать радикальных феминисток.

С тем, что женщина может быть лидером, мои соотечественники, вроде, уже более или менее смирились.

Но тогда она должна быть цепкой, хваткой, сильной и энергичной бизнес-леди, эдаким мужчиной в юбке.

А когда на эту роль предлагается прогуливающая школу девочка-подросток, да ещё с аутизмом, тут сознание взрывается даже у самых просвещенных.

Как?!

Эта?!!

Да ни за что!!

Очень забавно за этим наблюдать, очень наглядно видно насколько путинская РФ живет в другом времени по сравнению с остальным миром...

Лида Юсупова

господи, в России даже нет раздельного собирания мусора - когда я приезжаю в Россию, будь то Петербург, Москва, Петрозаводск (где живет моя мама), весь мусор - пластик, бумага, стекло, пищевые отходы - выбрасывается в один контейнер вместе с обычным мусором. и вот там, в России - я вдруг с ужасом вижу сегодня в своём фб - Грету Тунберг ВЫСМЕИВАЮТ. Я потрясена и просто в каком-то неописуемом шоке. Только от френдов из России я получаю в свою ленту столько цинизма и ненависти. Я не была к этому готова.

Юрий Альберт

У России все-таки особый путь. Все прогрессивное человечество под предводительством девочки Греты - против потепления, а реакционные москвичи - за отопление.

Павел Пряников соглашается с тем, что россияне в данный момент не способны понять западные проблемы, но предлагает использовать это во благо России.

Одна из самых обсуждаемых тем в российских соцсетях – шведская девушка Грета Тунберг, ставшая символом борьбы с климатическими изменениями.

Но ломаются копья и перья в России по её поводу (за и против) напрасно. Даже Москва не доросла до осмысления таких глобалистских, этических проектов – не говоря уж об остальной России. Мы пока проходим первые ступени пирамиды Маслоу. Это зачатки потребления, безопасности, частной собственности. Нам далеко до демократии и местного самоуправления, контроля обществом и СМИ за властью. Далеко и до проблем осмысления изменения климата.

Даже Москва, которую остальная часть России считает «зажравшейся», по доходам это аналог Восточной Европы. Средние московские зарплаты в 70-80 тыс. руб. – это всего лишь 1000-1100 евро, уровень Варшавы, Братиславы или Праги. При том, что значительная часть москвичей имеет зарплаты в 30-50 тыс. руб. (400-700 евро), это вообще уровень глубинки какой-нибудь Польши или Венгрии.

Социо-гуманитарные умы напрягают извилины на отвлечённые от реальной жизни темы («чей проект Грета Тунберг»), а лучше думать о том, как использовать этот «потепленческий» тренд, становящийся мейнстримом на Западе. Продажи квот на выброс парниковых газов (в рамках Парижского соглашения по климату) могут дать стране миллиарды долларов каждый год. Органическое земледелие и органические волокна для одежды – это тоже потенциально миллиарды долларов на спросе помешавшихся западников на натуральности. Это проекты по сжижению газа (СПГ), который идёт на смену угольным станциям на Западе. Наконец, мегаидея «Россия как климатический Ковчег», куда с капиталами могли бы переселиться люди, уже сейчас страдающие от роста жары и дефицита воды.

Использовать особенности современного Запада для собственного роста – вот от об этом речи совсем никто не ведёт. Энергия уходит в свисток (вот бы ещё научиться получать из него «чистое электричество»).

Антон Долин

Непрошеный комментарий филолога.

Почему в Швеции верят в Грету и ее поддерживают?

Да потому что там национальная героиня - Пеппи Длинныйчулок: умная и самоуверенная не по годам девочка со странностями, которая обладает огромной силой и некоторыми магическими способностями.

Почему в России над Гретой только потешаются?

Да потому, что у нас гораздо популярнее Пеппи всегда был Карлсон - обаятельный иждивенец, патологический лжец и, в отличие от Пеппи, неизлечимый эгоист (зато милый). Чем-то похожий на Трампа, согласитесь.

Кстати, Карлсон - чемпион высмеивания того, чего он не понимает.

Плюс ко всему, она девочка (несовершеннолетняя!), а он мужчина в самом расцвете сил. При этом она взрослая не по годам, а он вечный ребёнок.

По-моему, это многое обьясняет.

В России, между тем, уже есть собственная Грета Тунберг — и гораздо более брутальная.

И напоследок - традиционное (осторожно, сарказм).

Василий Гатов

Сорос подбрасывает россиянам Грету, чтобы отвлечь от шамана.