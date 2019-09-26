На "патриотическое воспитание" потратят 26 млрд рублей из бюджета

26 миллиардов рублей за три года планируется потратить из российского бюджета на "патриотическое воспитание" и "формирование гражданской идентичности", следует из приложения к законопроекту "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Траты поделены на несколько целевых программ, при этом названия у них практически идентичные, а что за мероприятия планируются в рамках их выполнения, в документе не указано.

Например, почти 20 миллиардов рублей из бюджета правительство собирается направить на "поддержку молодёжных инициатив и патриотического воспитания", и в то же время ещё миллиард – на "мероприятия по патриотическому воспитанию граждан России". В чём принципиальное отличие этих статей расходов – не ясно.

Также по 800 миллионов рублей ежегодно планируется тратить на "создание и распространение контента в интернете, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи", и по 300 миллионов рублей – "на реализацию творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России".