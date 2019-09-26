В России заведено дело против ветерана Латышского легиона СС

В России завели уголовное дело против 95-летнего жителя Латвии. Ветерана Латышского добровольческого легиона СС Висвалдиса Лациса обвиняют в реабилитации нацизма за публикацию книги "Латышский легион в свете истины".

Книга Лациса вышла два года назад. Следственный комитет России считает, что в ней автор оправдывает военные преступления против мирного населения во время Второй мировой войны. Легион проводил военные операции на территориях Белоруссии, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей.

По статье о реабилитации нацизма гражданину Латвии может грозить в России до трех лет лишения свободы. Но непонятно, будет ли Следственный комитет обращаться к властям Латвии с просьбой выдать Лациса. В Риге ситуацию пока не комментируют.

Весной в России завели дело против 33 жителей Латвии. Следственный комитет назвал их "карателями" и обвинил в геноциде в Новгородской области во время Второй мировой войны.

Международный военный трибунал признал СС преступным формированием.

Латышский легион СС был создан указом Гитлера в 1943 году после битвы под Сталинградом. Висвалдис Лацис присоединился к легиону в марте 1943 года. После капитуляции Германии в 1945 году Лациса отправили в фильтрационный лагерь, но репрессирован он не был. В 1965 году окончил Московский педагогический институт иностранных языков. С конца 1980-х годов стал участвовать в политической жизни Латвии. В начале 2000-х годов несколько раз избирался депутатом Сейма.