Американец, воевавший на Украине, разыскивается за убийство в США

Бывшие военнослужащие США Алекс Цвифельхофер и Крэйг Ланг, арестованные по подозрению в убийстве супружеской пары федеральным судом Флориды, заявили, что они воевали в Донбассе против сепаратистов в составе военизированных формирований "Правого сектора".

Цвифельхофер и Ланг подозреваются в убийстве супружеской пары, совершенном в апреле с целью ограбления, при попытке добыть деньги на поездку в Венесуэлу, чтобы "принять участие в вооруженном конфликте против Боливарианской Республики Венесуэла", как следует из материалов дела. Супружеская пара намеревалась купить у Ланга и Цвифельхофера оружие на сумму 3 тысячи долларов США.

Оба американских гражданина оказались в поле зрения правоохранительных органов США из-за того, что их задержали в 2017 году в Кении при попытке попасть в Южный Судан. Оба они были депортированы в Соединенные Штаты.

В мае этого года Ланг находился на территории Украины и в интервью украинским СМИ рассказывал, что он воюет в составе "Грузинского легиона", так как изначально хотел стать частью профессиональной армии. Формирования запрещенного в России "Правого сектора" не входят в состав Вооруженных сил Украины. "Я просто хотел помочь людям... Я видел несправедливость в том, что произошло. В этой агрессии против людей, которые просто хотели быть свободными", – рассказал он в интервью изданию Gazeta.ua о причинах, по которым он приехал в Киев.

В "Грузинском легионе" в связи с арестом Ланга заявили, что временно прекращают набор американских граждан: "Несмотря на то, что все волонтеры проходят проверку Службы безопасности Украины, мы все еще сталкиваемся с активностью радикальных сил!" – говорится на странице легиона в фейсбуке.

"Грузинский легион" сформирован преимущественно из добровольцев-грузин. Граждане Грузии стали первыми иностранцами, вошедшими в состав ВСУ. Командир батальона Мамука Мамулашвили принял в состав формирования также несколько граждан США. В интервью Радио Свобода Мамулашвили заявил, что Ланг находился в составе батальона не очень долго, но ничего плохого о нем он сказать не может: "Он хороший специалист". По словам Мамулашвили, он не знал о причастности Ланга к преступлениям в США или Украине, так как перед поступлением в Вооруженные силы Украины служба безопасности как правило проверяет военнослужащих. Фотографии, подтверждающие получение Лангом военного билета, до сих пор можно найти в интернете.

То, что Ланг находится в украинском заключении в Виннице, подтвердил и дядя его девушки Игорь Скритский. Он не уточнил, какие ему были предъявлены обвинения.

Имя Ланга фигурирует в еще одном уголовном деле, возбужденном в Соединенных Штатах тоже в отношении гражданина США, который хотел отправиться воевать в Донбасс в составе вооруженных сил. Якобы к Лангу обратился Джаррет Уильям Смит с просьбой помочь вступить в ряды украинских праворадикальных военизированных формирований. Смит был арестован 21 сентября по подозрению в попытке совершить нападение на сеть передачи информации с помощью самодельной бомбы, управляемой мобильным телефоном, планированию совершить убийства в отношении левых активистов, а также нападения на кандидата в президенты от Демократической партии Бето О’Рурка.

В материалах следствия есть переписка Смита и Ланга в интернете, датированная июнем 2016 года. Смит писал, что у него нет военного опыта, но все, чего он хочет, – это воевать. Ланг ответил, что в этом случае ему придется "убить конкретных людей, являющихся черными овцами в определенных группах".

Ранее Федеральная служба безопасности США обращала внимание на радикализацию крайне правых американцев, отправляющихся в Украину. Это сообщение было сделано в связи с тем, что неназванный житель Калифорнии отправился в Киев, чтобы принять участие в мероприятиях бойцовского клуба с представителями украинских крайне правых движений.