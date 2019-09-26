Минфин планирует выделить 130 млрд на работу Первого канала, ВГТРК и RT

Министерство финансов России планирует выделить из бюджета больше ста тридцати миллиардов рублей на производство и закупку программ для акционерного общества "Первый канал", государственного унитарного предприятия "ВГТРК" и автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" – владелицы телеканала Russia Tоday.

Согласно проекту бюджета, который министерство опубликовало для "независимой антикоррупционной экспертизы" и "общественного обсуждения", с 2020 по 2022 годы "ВГТРК" должна получить больше 66 миллиардов рублей, "ТВ-Новости" – ровно 60 миллиардов, а "Первый канал" – чуть меньше семи миллиардов, но за один только следующей год. При этом Министерство финансов предложило включить активы "Первого канала" в программу приватизации на ближайшие три года.

Всего по планам Минфина государственное финансирование СМИ увеличится почти на треть, причём не по сравнению с предыдущими годами, а по сравнению с уже действующей версией бюджета. Только в 2020 году ведомство предлагает потратить на все федеральные СМИ 92 миллиарда, а в последующие два года – по 71 миллиарду. Кроме вышеперечисленных компаний, средства из бюджета должны получить "Общественное телевидение России", телеканал "Звезда", информационные агентства "ТАСС" и "Россия сегодня".

"Независимая антикоррупционная экспертиза" проекта бюджета, как и его "общественное обсуждение", продлятся до 1 октября.