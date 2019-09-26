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США ввели санкции в отношении бывшего лидера Кубы Рауля Кастро

Рауль Кастро

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США ввели санкции в отношении бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и его семьи. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, пишет Reuters. Вашингтон обвинил Кастро в нарушениях прав человека и поддержке режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Рауль Кастро - младший брат лидера кубинской революции Фиделя Кастро. В конце 1950-х годов он занял пост министра вооружённых сил Кубы. С 2006 по 2018 год возглавлял государство. С 2011 года – лидер правящей Коммунистической партии Кубы.

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