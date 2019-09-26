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Россиянам с 1 октября запретили курить на балконах

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С 1 октября в России запрещается курение на балконах. Соответствующие изменения внесены в правила противопожарного режима, сообщают "Интерфакс" и ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В документе, на который ссылаются агентства, говорится, что запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Граждане также не вправе жарить шашлыки и зажигать свечи, уточняет ведомство.

Физическим лицам за нарушение правил грозит штраф в размере до трёх тысяч рублей.

Согласно данным МЧС, в 60 процентах случаев причиной пожаров на балконах становится курение. .

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