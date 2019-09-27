В Приморье задержаны почти три сотни рыбаков из Северной Кореи

В Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками из Северной Кореи. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на ФСБ, называя задержанных браконьерами.

В ведомстве заявили, что иностранные рыбаки "не оказывали сопротивления". Жителей КНДР доставили в Находку. Изъято более 30 тысяч кальмаров, выловленных "в исключительной экономической зоне России", а также запрещенные орудия лова.

17 сентября Центр общественных связей ФСБ России объявил, что экипаж шхуны из Северной Кореи совершил вооруженное нападение на российских пограничников в Японском море. Трое военных были ранены. Северокорейские рыбаки численностью более 45 человек напали на членов осмотровой группы пограничного корабля. В районе банки Кито-Ямато в Японском море, исключительной экономической зоне России, обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшиеся браконьерством. Одна шхуна с экипажем из 21 моряка была задержана.

В общей сложности российские пограничники задержали более 80 граждан КНДР, занимавшихся браконьерством, и две шхуны, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Один из браконьеров умер от ранений.