Экоактивистка из Мурманска рассказала о беседе с ФСБ из-за пикета

Мурманская активистка Мария Богданова рассказала, что к ней приходили сотрудники ФСБ, чтобы выяснить, как будет проходить экологический пикет против загрязнения окружающей среды. Об этом она написала в своем фейсбуке.

Богданова согласовала с мэрией Мурманска массовый пикет на 27 сентября. 26 сентября активистка поняла, что не сможет на нем присутствовать, так как в это же время состоится спектакль в местном театре кукол, в котором она работает.

Около 18:00 к ней на работу пришли два сотрудника ФСБ, чьи имена Богданова не приводит. Они спрашивали ее о пикете и интересовались, знает ли она об ответственности, которую несет за происходящее на акции. Один из сотрудников назвал Богданову безответственной. Она ответила, что отменит пикет, сотрудники ФСБ сказали, что это надо сделать официально. Они также интересовались, в какой организации состоит общественница и "кто в ней главный".

"Потом зачитали мне бумагу о борьбе с экстремистской деятельностью, что нельзя приносить с собой оружие и другие предметы, которые могут навредить безопасности других. Я ее подписала, потом еще несколько фраз с обеих сторон, после чего они ушли", – написала Богданова.

Акции против загрязнения среды и глобального потепления состоятся во многих городах России 27 сентября. Они вдохновлены участницей движения Fridays For Future Гретой Тунберг, которая выступила на саммите ООН по вопросам изменения климата, а до этого раз в неделю выходила с пикетами к шведскому парламенту.