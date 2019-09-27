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Он был дьяволом из преисподней. Жизнь и казнь Бориса Бермана

Борис Берман, коллаж

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27 марта 2014 года Военная коллегия Верховного суда РФ на закрытом заседании рассматривала вопрос о реабилитации комиссара госбезопасности, начальника транспортного управления НКВД СССР Бориса Бермана (1901–1939), объявленного одним из руководителей антисоветской террористической организации и агентом немецкой разведки. Дело Бермана, как и все дела нереабилитированных чекистов, засекречено, но определение Верховного суда 2014 года дает представление о том, какие материалы хранятся в архиве ФСБ.

Радио Свобода получило этот документ благодаря юристу Александру Бусарову. Именно он ходатайствовал о реабилитации Бермана.

Возмущенный ростом сталинистских настроений в России, Бусаров в 2012 году начал собирать сведения об офицерах советских спецслужб, которые были репрессированы в 30–50-х годах и до сих пор не реабилитированы. Через Главную военную прокуратуру он стал добиваться пересмотра дел организаторов государственного террора, осужденных в СССР за вымышленные преступления – шпионаж и контрреволюционную деятельность. Он хотел, чтобы путинское правосудие, пересматривая эти дела, подтверждало, что советские спецслужбы были преступными по своей сути. В настоящее время Александр Бусаров при поддержке центра "Досье" работает над историко-юридическим комментарием к материалам этого проекта.

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Проект "Немезида". Тайный нюрнбергский процесс для чекистов

Мы начали серию публикаций документов проекта "Немезида", которые Александр Бусаров вывез из России, статьями о судьбах чекистов Сергея Миронова-Короля, расстрелянного в 1940 году, Павла Чистова (1905–1982), попавшего в немецкий плен, а затем в ГУЛАГ, и Амаяка Кобулова (1906–1955), ставшего в 1939 году резидентом НКВД в Берлине.

Борис Берман тоже работал в полпредстве СССР в Германии, был резидентом ОГПУ в Берлине, однако помочь Амаяку Кобулову советом после его назначения не мог, ибо находился в тюрьме. Берман был арестован 24 сентября 1938 года, обвинение пристегнуло его к делу арестованного ранее "врага народа" Генриха Ягоды.

Страница из определения Верховного суда, рассматривавшего дело Бориса Бермана в 2014 году
Страница из определения Верховного суда, рассматривавшего дело Бориса Бермана в 2014 году

Однако пик карьеры Бермана пришелся на время, когда Ягода уже лишился поста наркома внутренних дел СССР. В марте 1937 года Берман был назначен наркомом внутренних дел Белорусской ССР, в июле 1937-го – мае 1938 года трудился председателем "тройки", выносившей расстрельные приговоры. Это был разгар Большого террора, и счет арестованных шел на десятки тысяч.

В шикарном черном костюме, белой рубашке, кольцо на руке с длинным ногтем на мизинце. Его самодовольный вид внушал отвращение


К тому времени у Бермана уже был серьезный опыт борьбы с врагами народа. Он участвовал в следствии по делам Зиновьева и Каменева, проводил обыск в доме Николая Бухарина после его ареста. "Берман пришел точно на банкет: в шикарном черном костюме, белой рубашке, кольцо на руке с длинным ногтем на мизинце. Его самодовольный вид внушал отвращение", – вспоминала вдова Бухарина Анна Ларина.

В Белоруссии, продержавшись в кресле наркома всего один год, Берман показал себя безжалостным палачом.

В документе Верховного суда, основанном на уголовном деле 1939 года и материалах дополнительной проверки, говорится о том, что в бытность Бермана наркомом было расстреляно почти все правительство советской Белоруссии.

Николай Голодед, расстрелян в 1937 году
Николай Голодед, расстрелян в 1937 году

На основе справки, составленной лично Берманом, был арестован председатель Совета народных комиссаров БССР Николай Голодед. В ходе допроса он покончил с собой, выбросившись из окна 5-го этажа здания НКВД в Минске. Также были арестован заместитель Голодеда Иван Журавлев, которого Берман допрашивал лично, добиваясь от него "признательных показаний".

Членов белорусского правительства Берман и его подручные следователи обвиняли в создании белорусской "национал-фашистской" организации. В мифическую организацию чекисты записали наркома земледелия Бенека, наркома совхозов Турлай, наркома просвещения Дьякова, наркома внутренней торговли Гуревича, заместителей наркома просвещения Лещинского и Гершона, секретаря Минского райкома партии Ковальчука и других чиновников.

Не избежало репрессий и партийное руководство республики: к весне 1938 года оказались арестованными и приговоренными к высшей мере наказания 34 из 64 членов ЦК Компартии Белоруссии и 8 из 21 кандидата в члены ЦК. Все они были реабилитированы при Хрущеве, причем было установлено, что их признания выбивались "в результате применения к ним насилия со стороны сотрудников НКВД СССР, в том числе Бермана". Заместитель начальника УНКВД БССР по Витебской области Г. Власов показал, что он "по указанию Бермана совместно с другими сотрудниками УНКВД неоднократно избивал подследственных, один из которых умер от побоев".

Бил их руками, вынимал из-под них стул, и они падали, плевал им в лицо


Борис Берман организовывал показательные процессы против "вредителей" и "шпионов". Репрессии приняли массовый характер. В ответ на требование Москвы представить из регионов количество подлежащих расстрелу и высылке, первый секретарь ЦК КПБ Шарангович 9 июля 1937 года отправил Сталину и Ежову такую шифровку:

"На Вашу телеграмму от 3 июля сообщаем, что нами учтено ранее высланных и возвратившихся кулаков и уголовников в Белоруссии 12 800 человек, из этого количества предлагаем расстрелять 3 тыс. человек, как наиболее враждебных и ведущих активную контрреволюционную работу и выслать из пределов Белоруссии 9800 человек менее активных, но враждебных элементов. В состав тройки предлагаем: НКВД Белоруссии Бермана Б. Д.".

Резолюция Сталина – "За".

На совещания Берман цитировал слова Максима Горького: "Если враг не сдается, его уничтожают". Сотрудник НКВД БССР Виктор Быховский послушно выполнял указания.

"Я начал применять при допросах к арестованным самые разнообразные методы издевательств... Бил их руками, сажал на стул, затем вынимал из-под них стул, и они падали, клал на пол, сгибал вдвое и ставил сверху табурет, садился на него и сидел до тех пор, пока эти лица не начинали давать показания, плевал им в лицо", – признавался Быховский, не сомневавшийся в том, что, если он не будет выполнять распоряжений Бермана, его тоже объявят польским шпионом.

Когда арестованные теряли сознание после избиения, Быховский колол их иголкой в шею


Арестованные впоследствии так рассказывали о практиковавшихся методах допроса: "Следователь Быховский с первого же допроса начал требовать... лжи, клеветы, извращения фактов... и откровенно заявил, что правды он и не требует. Со злобой он выкрикнул: "Ишь, сволочь, Иисус Христос нашелся, правда ему нужна! Нам нужна правда, которой от тебя требуют!.. Если ты советский человек, то должен подписать всё, что требует от тебя следствие. Это нужно в интересах государства..."

Работавшая в НКВД стенографистка Жуковская рассказывала, что "...многие следователи, являясь инструкторами по бою, ходили по кабинетам и избивали несознавшихся арестованных... Когда арестованные теряли сознание после избиения, [Быховский] колол их иголкой в шею... арестованного ставил ногами вверх к окну и избивал..."

Следуя плану Сталина и наркома НКВД Ежова, Берман также проводил "польскую операцию". Она началась в августе 1937 года. Сотрудник НКВД Иван Горбаленя рассказал следствию, что Берман приказал "арестовывать проживающих на территории Белоруссии граждан польской национальности независимо от наличия каких-либо компрометирующих материалов, считая их всех предателями". В 1937–1938 году по указаниям Бермана было арестовано около 60 000 граждан, "в результате чего в приграничных с Польшей деревнях аресту подверглось почти все мужское население". В одной из деревень Туровского района (80 дворов) после арестов осталось трое мужчин; в колхозе "Красноармеец" Плещеницкого района из 29 мужчин были арестованы 23...

Чекист Александр Гепштейн на допросе в 1939 году давал показания:

"В августе месяце согласно приказу НКВД была начата широкая операция по польской агентуре... Во второй половине октября 1937 года вернулся из Москвы Берман и заявил мне, что мы, оказывается, очень резко отстали от всех без исключения УНКВД Союза, что в Ленинграде разоблачено 2000 человек, на Украине 4000 человек и что поэтому нам необходимо резко перестроить всю работу. Берман предложил мне созвать совещание следователей, на котором он даст указания... Берман выслушал доклад каждого следователя, и здесь на этом совещании, впервые и была дана установка о том, что арестованных можно бить, о том, что протоколы должны быть короткими, что по групповым делам надо включать арестованных в альбом каждого сразу по мере отработки, а не всей группой... В Минске вскоре началось поголовное битье арестованных. Это распространялось чрезвычайно быстро и широко во всех остальных отделах наркомата..."

Поэт Михась Чарот был расстрелян 27 октября 1937 года
Поэт Михась Чарот был расстрелян 27 октября 1937 года


Требование увеличения числа арестованных "шпионов" привело к полному безумию. Гепштейн в своих показаниях признал, что "линия на арест в первую очередь поляков привела, в конце концов, к тому, что на местах при составлении справок на арест, часто на основании лишь того, что у человека польская фамилия или имя в установочных данных, за глаза писали "поляк", зная, что при этом Минск обязательно даст санкцию на арест". В результате "из взятых лиц по польской линии чистых поляков было не более 35–40%, а остальные были белорусы, русские, евреи, украинцы".

В ночь с 29 на 30 октября 1937 года в подвалах минской внутренней тюрьмы НКВД было убито около сотни деятелей белорусской культуры. Поэт Михась Чарот записал на стене одиночной камеры свое последнее стихотворение "Присяга", где его увидел и запомнил другой узник.

Я не ждал,
я не гадал,
жил с открытою душой,
пришла лютая беда,
подружился с допросом
и тюрьмой.

Продажный ростовщик предатель
засунул за решётку меня.
Я клянусь вам, приятели,
мои леса,
мои поля,
говорю вам – не виновен я!

После польской операции началась латышская. Латышей арестовывали как как участников националистической контрреволюционной организации. Учитывая перевыполнение плана по польской операции и недовыполнение по латышской, НКВД начал объявлять польских шпионов латышскими.

Страница из определения Верховного суда, 2014
Страница из определения Верховного суда, 2014

Но рвение не помогло Борису Берману. Он был арестован, а на посту главы НКВД Белоруссии в 1938 году его сменил Алексей Наседкин. Перед отправкой в Минск его принял Сталин и попросил разобраться с "наследством" Бермана и передал жалобы на необоснованные репрессии.

Наседкин называл Бермана "сущим дьяволом, вырвавшимся из преисподней".

"По субботам, – рассказывал он позднее своему сокамернику, – Берман устраивал производственные совещания. Вызывали на сцену по заготовленному списку шесть человек из числа следователей – три лучших и три худших. Берман начинал так: "Вот один из лучших наших работников, Иванов Иван Николаевич. За неделю товарищ Иванов закончил сто дел, из них сорок – на высшую меру, а шестьдесят – на общий срок в тысячу лет. Поздравляю, товарищ Иванов. Спасибо! Сталин о вас знает и помнит. Вы представляетесь к награде орденом, а сейчас получите денежную премию в сумме пяти тысяч рублей! Вот деньги. Садитесь!" Вдруг в мертвом безмолвии Берман громко называл фамилию… "Вот Михайлов Александр Степанович. Смотрите на него товарищи! За неделю он закончил три дела. Ни одного расстрела, предлагаются сроки в пять и семь лет". Гробовая тишина. Берман медленно подходит к несчастному. "Вахта! Забрать его!" Следователя уводят… "Выяснено, что этот человек завербован нашими врагами, поставившими себе целью сорвать работу органов, сорвать выполнение заданий товарища Сталина".

Алексей Наседкин
Алексей Наседкин

Наседкин продержался на посту главы НКВД в Белоруссии еще меньше Бермана. В декабре 1938 года он тоже был арестован, а в 1940 году приговорен к расстрелу за те же преступления, что и Берман – участие в антисоветском заговоре и шпионаж.

За ходом следствия по делу Бермана следил лично Сталин. В его архиве хранится направленная ему Лаврентием Берия копия допроса Бермана. Видно, что Сталин ее внимательно читал, на документе есть его пометки.

Согласно сценарию НКВД, Берман был агентом немецкой разведки с 1933 года

Весь допрос посвящен якобы состоявшемуся "в Германии в укромном местечке, где-то в районе Гарца" совещанию представителей иностранных разведок. Согласно сценарию НКВД, Берман был агентом немецкой разведки с 1933 года и "систематически передавал ее представителям секретные материалы о следственной и агентурной работе НКВД и состоянии Вооруженных сил СССР на западной границе". Якобы от "офицера связи" германской разведки ему стало известно о том, что разведки разных стран (французы, англичане и немцы) на этом совещании закрыли глаза на разногласия, чтобы объединить усилия для активизации еще не разгромленных в СССР кадров и ресурсов. Якобы на совещании лично присутствовал Герман Геринг.

Показания Бермана кажутся абсолютной ахинеей.

Иностранные разведки всяческими путями собирали в СССР через свою агентуру такие вопросы и передавали их в "лабораторию ГЕББЕЛЬСА", который и является пастором ТРОЦКОГО и каких-то крупных социал-демократов. На этой основе в "лаборатории ГЕББЕЛЬС–ТРОЦКИЙ" возник вопрос о выпуске документа, который бы отвечал на "вопросы", пошел бы дальше этого, то есть был бы составлен документ – нечто вроде программы для таких людей в целях борьбы против СССР.

Матвей Берман (1898–1939)
Матвей Берман (1898–1939)

Пометки Сталина, явно всерьез обеспокоенного рассказом Бермана о происках заграничных разведок, позволяют судить о масштабах его паранойи. Он не только поверил сфабрикованному рассказу о совещании, но и почему-то решил, что Берман врет и сам на нем присутствовал, а не слышал от "офицера связи".

Борис Берман была арестован 24 сентября 1938 года, а ровно через 3 месяца, 24 декабря 1938 года, арестовали его могущественного старшего брата – Матвея Бермана, бывшего начальника ГУЛАГа ОГПУ-НКВД, а затем наркома связи. Он был расстрелян 7 марта 1939 года, через две недели после того, как Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила к смертной казни его брата.

Их кровавое безумство было продолжением паранойи Сталина


В хрущевские годы, когда дела репрессированных пересматривались, руководитель сталинского ГУЛАГа Матвей Берман, виновный в гибели тысяч узников, был реабилитирован, а Бориса Бермана сочли не подлежащим реабилитации. Это решение 1956 года подтвердила в 2014 году и Военная коллегия Верховного суда РФ, рассматривавшая запрос Александра Бусарова.

Впрочем, похоже, что современные чекисты не считают Бориса Бермана преступником. На сайте ФСБ в 2001 году была размещена статья, в которой он уважительно именуется "видным разведчиком".

Александр Бусаров рассказывает о том, почему его заинтересовала судьба Бермана:

"Когда в современной России сталинисты говорят о неизбежности "ошибок" в работе советских органов госбезопасности, на память приходит история с Борисом Берманом и тысячами жертв его безумного террора. Именно безумного, потому что нет другого слова, которое бы описывало состояние опустошения приграничных сел и деревень, правительственных структур и органов местной власти, следовавшего за арестами. Кровавая оргия руководителя республиканского НКВД, как явствует из документов, совершалась в полной связке с таким же обезумевшим секретарем ЦК Белоруссии Шаранговичем, всюду видевшим "шпионов", "диверсантов" и требовавшим их ареста и уничтожения. Их кровавое безумство было продолжением паранойи Сталина, которая подобно ветряной оспе распространялась по стране от высшего руководства до домохозяек.

Шарангович признался в том, что вредительскими прививками распространял чуму среди свиней


Берман и Шарангович, впоследствии будучи сами под арестом, оба признаются в выдуманных следствием злодействах: Берман в том, что в 1933 году, будучи в командировке в Германии, "был расконспирирован и пойман с поличным, после чего сотрудником германской разведки Протце завербован в качестве агента", а Шарангович в том, что вредительскими прививками распространял чуму среди свиней.

И весь этот многолетний "хоровод" чудовищной лжи, фарса, общенародного страха, средневековых пыток, крови, сотен тысяч смертей существовал только ради одной цели – ублажить полную бреда голову человеконенавистника Сталина.

Преступления против человечности, совершенные советскими органами госбезопасности, являются прямым следствием курса угождения безумству главы государства.

К сожалению, российские спецслужбы и правоохранительные органы, раскручивая в настоящее время маховик политических репрессий, идут по тому же пути. История их ничему не научила".

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