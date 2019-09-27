Сторонник Навального из Архангельска осуждён по "дадинской" статье

Координатор архангельского штаба Алексея Навального Андрей Боровиков осуждён по уголовной статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Октябрьский районный суд назначил ему 400 часов обязательных работ, сообщает штаб оппозиционного политика.

Сторона обвинения требовала назначить Боровикову три года принудительных работ.

Андрей Боровиков – участник протестов против строительства мусорного полигона в Шиесе. О его уголовном деле по статье 212.1 стало известно в апреле. На активиста составили административный протокол из-за акции против ввоза московского мусора. До этого его штрафовали за митинг "Он нам не царь" и дважды за одну и ту же акцию против пенсионной реформы.

Боровиков стал третьим осуждённым по уголовной статье, которая известна как "дадинская" – по фамилии первого осуждённого, оппозиционного активиста Ильдара Дадина. Он получил по ней три года в 2015 году, но позднее был освобождён решением президиума Верховного суда.

Вторым по статье 212.1 совсем недавно был осуждён гражданский активист Константин Котов. Его приговорили к 4 годам заключения в колонии общего режима за несколько одиночных пикетов в поддержку политзаключённых.