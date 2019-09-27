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МВД предлагает наказывать за "дискредитацию" полицейских в Сети

Сотрудники полиции

МВД России подготовило поправки к закону о полиции, которые предусматривают административную ответственность за "неуважение" к полицейским в интернете.

В опубликованном на сайте правительства "паспорте законопроекта" говорится, что возникла необходимость "защиты от посягательств на неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции от распространения... сведений порочащего характера". Помимо ответственности за "неуважение" к полицейским документ предусматривает и ответственность за распространение сведений, "носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России".

Какое именно наказание предусматривает законопроект – неясно, его текст не опубликован. На сайте правительства говорится, что сейчас он проходит этап "общественного обсуждения". При этом указан срок предполагаемого вступления поправок в силу – январь 2020 года.

  • Весной 2019 года вступил в силу закон об административных наказаниях за "неуважение к власти" в интернете. По этому закону к ответственности были привлечены десятки людей, главным образом за негативные высказывания о президенте Владимире Путине.

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